Fatalna brineta (37) ima troje dece sa našim pevačem i TELO BOGINJE: Skinula se, pa napravila pometnju, atributi sevaju (FOTO)

Supruga pevača Peđe Jovanovića, Ana Jovanović, neretko obraduje svoje pratioce fotografijama na kojima je golišava, a to je bio slučaj i ovog puta.

Naime, Ana je otputovala u toplije krajeve, a na svom Instagram profilu objavila je fotografiju iz spavaće sobe na kojoj je vidimo u ubitačnom kupaćem kostimu.

Donji deo je bio dublji i savršeno je istakao njene noge, a gornji deo je bez bretela, pa su grudi bile u prvom planu.

Podsetimo, Peđa je nedavno za "Blic" govorio o pomirenju sa Anom i porocima.

- Niko drugi ne može da donese tu odluku. Meni su dugo pričali, familija, brat Nenad, on se jako bio zabrinuo za mene. Zove me u sedam ujutru da idem kući, iako se svirka završi u četiri, mi sedimo... Sam sam shvatio. Nije vredelo niko da mi priča, ni žena, ni sestra, ja sam mislio da sam u pravu i da uživam u životu, što je bilo pogrešno. Kada sam to shvatio, to je bio prvi korak ka otrežnjenju - rekao je pevač i dodao:

- Ja sam mesecima odlagao to i pravio neki plan, pa sam kao pokušavao prvo da smanjim. Kao večeras ne moraš da popiješ flašu viskija, popij dve čaše... I onda mi to pođe za rukom. I onda sam kao ponosan, vidim da mogu da se kontrolišem. Nema tu kontrole, kad čovek zaglibi duboko u to... Shvatio sam ili-ili. Nema tu sredine. Hvala Bogu sam doneo tu odluku da prestanem da pijem pre tri godine i ne pomišljam više u životu da pomirišem alkohol.

Autor: Pink.rs