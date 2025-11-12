ĆERKU ČUVA TAJA, SA NJIM JE NAJBOLJE! Naša pevačica dobila dete u 52. godini, a sad priznaje: Nikad nisam sijala više nego sada...

Sanja je otkrila ko čuva njenu ćerkicu kada je ona napolju.

Pevačica Sanja Maletić večeras se pojavila na koncertu Halida Muslimovića u Sava Centru, a kako je on njen veliki prijatelj, morala je da ga ispoštuje i dođe.

- Halid je moj veliki prijatelj, mnogo puta smo nastupali zajedno, uvek sam bila fascinirana hitovima koje Halid Muslimović ima. On na koncertu ne otpeva ni 10 odsto svojih hitova za jedu noć - rekla je Sanja na samom početku.

- Moj muž čuva ćerkicu, sa tajom je najbolje. Večeras kad sam krenula od kuće rekla sam "ide mama malo u disko, da izađe". Majčinstvo me je promenilo, postala sam nežnija, nasmejana žena. Posle teškog perioda kada sam bila jako zabrinuta gde mi se približavalo vreme gde možda ne bi moglo nešto da se desi u tom smeru, onda je Bog umešao prste i podario mi ćerkicu. Mislim da nikada nisam sijala tako kao što sijam sada. Gledala me je večeras kad se sređujem, uspavljujemo se uz finu muziku - rekla je Sanja, a potom otkrila kako uspeva da uskladi majčinstvo i karijeru.

- Više sam se posvetila ćerki, karijeru imam, ona je tu pa je tu.

Halid: "Puno mi je srce"

- Očekujem da ću večeras biti sposoban da odradim koncert, da bude sve u dobroj atmosferi, da me ne izda glas. Na kraju i da me izda tu je publika, znam da beogradska publika zna zapevati. U jednom delu ću zamoliti publiku da peva sa mnom. Biće mnogo poznatih ljudi tu, ali neko uvek fali. Emocije neću štedeti, puno mi je srce.

