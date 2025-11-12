AKTUELNO

SNAJKA HALIDA MUSLIMOVIĆA UKRALA SVE POGLEDE NA KONCERTU! Evo ko je lepa Maja? Nekad manekenka, a evo čime se danas bavi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Posebno je blistala Halidova snajka, prelepa Maja Muslimović, koja je elegantnim izgledom i osmehom očarala sve prisutne.

Večeras će čuveni pevač narodne muzike Halid Muslimović, jedan od najvoljenijih izvođača domaće estrade, održati svoj dugo iščekivani koncert u beogradskom Sava Centru. Ovaj spektakl privukao je veliku pažnju javnosti, a pored brojnih Halidovih kolega i prijatelja, u publici su bili i članovi njegove porodice. Posebno je blistala Halidova snajka, prelepa Maja Muslimović, koja je elegantnim izgledom i osmehom očarala sve prisutne.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ko je Halidova snajka?

Maja je tokom svoje karijere bila izuzetno aktivna u svetu manekenstva, krasila je naslovnice stranih magazina, pojavljivala se u reklamnim kampanjama i muzičkim spotovima. Ipak, danas je posvećena porodici i sopstvenom biznisu, što se jasno vidi na njenim društvenim mrežama, gde često objavljuje tople porodične trenutke sa suprugom Enisom i njihovom decom.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Enis i Maja već godinama žive u skladnom braku, a zajedno odgajaju sina i ćerku, koji su centar njihovog sveta.

Porodična idila daleko od svetla reflektora

Daleko od očiju javnosti, porodica Muslimović uživa u mirnom i srećnom životu u Prijedoru, negujući prave porodične vrednosti i sklad kojem mnogi mogu samo da zavide.Dok Halid Muslimović i dalje puni dvorane širom regiona, njegov sin Enis i snajka Maja dokazuju da se uspeh, ljubav i porodična sreća mogu savršeno spojiti, i to bez prevelike pompe.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

