UHAPSILI SU ME NA AERODROMU U CIRIHU! Goga Sekulić otkrila detalje privođenja: Kolege su mi samo mahnule...

Pevačica Goga Sekulić nije se ustezala da ispriča najintimnije detalje iz privatnog života, a sad je prvi put govorila o tome kada ju je policija privela na aerodromu nakon što se vraćala sa nastupa iz Švajcarske.

Odvažna i britka, Goca Sekulić nije krila da je bila uhapšena u Cirihu, nakon što je krenula nazad u Beograd.

- Uhapsili su me 2002. godine greškom u Cirihu. Tada su bile i naše kolege na aerodromu, vraćali smo se nakon što smo odradili nastupe. U to vreme je u Cirihu bilo 10 klubova. Sećam se, tada su zatvorili šalter samo gde sam bila ja - rekla je Goga.

Kako je dodala, niko od kolega se nije ni potrudio da ostane i pita o čemu se radi.

- Pevači su prošli i samo su mi mahali, a ja sam stala i rekla im: „Važi, videćemo se“. Greškom me priveli i odveli, ja završila iz Ciriha do Ženeve, dok su utvrdili neki falš alarm - otkrila je Goga u emisiji.

Autor: M.K.