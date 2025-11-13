AKTUELNO

Domaći

UHAPSILI SU ME NA AERODROMU U CIRIHU! Goga Sekulić otkrila detalje privođenja: Kolege su mi samo mahnule...

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Goga Sekulić nije se ustezala da ispriča najintimnije detalje iz privatnog života, a sad je prvi put govorila o tome kada ju je policija privela na aerodromu nakon što se vraćala sa nastupa iz Švajcarske.

Odvažna i britka, Goca Sekulić nije krila da je bila uhapšena u Cirihu, nakon što je krenula nazad u Beograd.

- Uhapsili su me 2002. godine greškom u Cirihu. Tada su bile i naše kolege na aerodromu, vraćali smo se nakon što smo odradili nastupe. U to vreme je u Cirihu bilo 10 klubova. Sećam se, tada su zatvorili šalter samo gde sam bila ja - rekla je Goga.

Foto: Instagram.com

Kako je dodala, niko od kolega se nije ni potrudio da ostane i pita o čemu se radi.

- Pevači su prošli i samo su mi mahali, a ja sam stala i rekla im: „Važi, videćemo se“. Greškom me priveli i odveli, ja završila iz Ciriha do Ženeve, dok su utvrdili neki falš alarm - otkrila je Goga u emisiji.

Autor: M.K.

#Aerodrom

#Cirih

#Goga Sekulić

#detalji

#pevačica

#privođenje

POVEZANE VESTI

Domaći

Drago mi je da se diskovi ponovo kupuju: Goga Sekulić otkrila dalje poslovne planove, pa progovorila o ponovnom stajanju na ludi kamen!

Domaći

Nije on jedini, samo se zalomilo na njemu: Goga Sekulić progovorila o slučaju Vujadina Savića i transrodne osobe: Žao mi je Mirke i dece!

Domaći

OSTALE SU POSLEDICE! Goga Sekulić progovorila o saobraćajki, zadobila teške povrede, a do danas se nije oporavila: Kukala sam od bolova, mesecima nisa

Domaći

Ovo su detalji nezgode u kojoj je povređena Goga Sekulić: Žena očevidac otkrila da je pevačica jaukala od bolova

Domaći

Goga Sekulić već smanjivala grudi, a sada želi skroz da se reši silikona: Kajem se, ne znam šta mi je to trebalo!

Domaći

Ana nekoliko sati pre Rastino hapšenje otkrila ko sprema tortu za njihovu ćerku: Ovo je bio plan za Tarin rođendan