BURNA NOĆ ZA NAMA! Aneli i Luka ZARATILI KAO NIKAD, Teodora priznala šta je radila sa Filipom Bebici iza leđa, Nenad NA IVICI KATAKLIZME! (VIDEO)

Bilo je veoma napeto.

Sinoć je u Eliti održana emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pitao je učesnike sve ono što zanima verne gledaoce televizije Pink.

Odmah na početku emisije razbuktala se svađa Aneli Ahmić i Luke Vujovića, koji su ponovo raskinuli.

- Ja ne znam ko je, ali ja nisam. Reči koje su napisane je ona izgovorila meni, ali ja alkoholičar nisam. Kako ti kažeš da sam bio u vidno pijanom stanju, a svi ostali pričaju da ja nisam ni pio... Šta ona traži sa mnom ako sam ja klošar mrtvi, a posle ide kod Drveta? - rekao je Luka.

- Mrš lažove jedan, šta tebe briga što sam ja išla kod Drveta? - upitala je Aneli.

Zorica Marković umešala se u njihovu svađu, te ih podsetila da su se grlili kad su im stigli pokloni od fanova.

- Kad vam je stigla flaša vina za mesečnicu, lepo ste se grlili i ljubili. Ja tu salvetu nisam ni videla i pre toga si mu opsovala mater - rekla je Zorica.

- Manipulatore, treba da te zatvore. Prestani da lažeš lažovčino jedna, ispadaš smešan napolju - rekla je Aneli.

- Ne zanima me šta ispadam napolju, s ovom devojkom neću da budem u životu. Devojka mi priča da sam najgori i da hoću da je uništim. Ja moram da kažem da mislim da je sve laž što pokazuje prema meni, ovo nije devojka s kojom sam ja bio - rekao je Luka.

Asmin Durdžić, Anelin bivši, stao je na Lukinu stranu.

- To je Aneli Ahmić, ja kada sam pričao šta radi muškarcu, ona i svi su govorili da lažem. Smatram da je sto puta ispravniji Luka, nego Aneli. U stanju je da ti je*e oca, majku, decu od brata, to je ona original. Što se tiče žrtve, što Sita govori da Luka radi sa Biljanom, ne, to je Aneli radila sa Sitom sa Stanijom Dobrojević. Stanija je žrtva nje i Site. Ja sam ga baš pratio, video sam da ne gleda u Anitu - rekao je Asmin.

- Ja sam znala u scenariju da će biti tako, oni (Luka i Asmin) se gotive. Luka izvređa, ja znam da će ovaj sve da potvrdi, to je prirodna selekcija - rekla je Aneli.

Asmin je potom rekao da mu je žao kada vidi da Aneli plače, a Luka se nadovezao da nije srećan sa njom u vezi.

- Ja se nikad ne sprdam s nekim ko plače...Ona sa mnom živi u Lincu, sve super, mesec dana srećna, mesec dana hoće da ide kući. Ona meni razbije glavu flašom. Ona ima poremećaj hormona ili ne znam ni ja čega. Što bih ja sada bio srećan kada ona plače?! Ne, baš bih voleo da je srećna, prvo zbog Nore, ne zbog nje lično. Ona je ušla u pakao zbog Site, kažem joj da ustane i da kaže da se kaje za ovo ili ono - rekao je Asmin.

- Slažem se, nisam srećan, mene ovo ne ispunjava - rekao je Vujović.

Potom je ustala Anita Stanojlović i progovorila o mogućem pomirenju sa Anđelom Rankovićem.

- Sigurna sam da kako smo završili, ne bi mogli da uspemo, svašta smo izgovorili jedno drugom. Posle svega što smo prošli, to mislim, ne bi se on pomirio sa mnom čak i da bih ja htela. Mnogo smo mogli nas dvoje kao par i za time sam patila, stvarno smo mogli da uspemo. S obzirom da Anđelo mnogo voli mamu, uvažava njeno mišljenje i ne bi išao protiv mame. Mi kada smo imali svađu, nije pričao sa mnom po tri dana, jer ga to remeti. To je jedan od razloga, nije jedini - rekla je Anita.

Zorica Marković ga je potom podsetila da ni Teodora Džehverović nije valjala njegovoj mami.

- Čekaj, ovako, slušajući sve ovo, kako ne valja i Teodora, isto je bio problem sličan. Ona je devojka volela, iz te ljubavi, a ti nisi voleo, nemoj da pravite psihopatu, praviš ti lično, zato što je ona volela, a ti nisi. Sama je rekla da si bio zbog fanova. Nije lepo to što je radila, ali nemoj da praviš od nje psihopatu. Nije ti valjala ni Teodora, slične stvari su se dešavale - rekla je Zorica.

Potom je Luka uputan da li je realno da svom ocu želi "brzu smrt" s obzirom na to da mu je poručio da piše testament, ali on se pravdao da se samo šalio.

Na priču o Lukinom ocu nadovezala se Miljana Kulić, koja ga je žestoko prozvala.

- Ja ne mogu da verujem da čovek ima rak prostate i on da ostavi oca, a nije ušao zbog novca u rijaliti. Ne zna se da li će čovek živeti mesec, dva ili tri i on umesto da poslednje dane života da provodi sa ocem, on ulazi u rijaliti i sprda se sa testamentima i glupostima. Ne mogu da verujem da takvi ljudi na svetu postoje, a pritom sve ima i ostavi oca da uđe u rijaliti - rekla je Miljana.

Anita je nakon toga otkrila da joj je Anđelo pomogao novčano kada je bila u velikom problemu.

- Anđelo, nisam mogla da ne pomognem kao sestra u tom trenutku i jedina osoba kojoj sam mogla da se obratim je bio Anđelo - rekla je Anita.

- Ja sam joj poslao taj novac, odmah sam prosledio. Imao sam njen račun i vratila je kad je dobila - rekao je Anđelo.

Potom je Asmin Durdžić dobio pitanje zašto ne pomogne svom prijatelju Bebici koji boluje za Teodorom.

- Nema pomoći, ovo nije ljubav već bolest. Njih dvoje su kao dve saksije, ona je njemu rekla: ''DA'' zbog naroda, a nije to želela. Nema strasti i ljubavi, ako se vrati njemu ovo je najveći fejk odnos. On nju voli, ali ovo je postala opsesija - rekao je Alibaba.

- Pred kraj žurke je Asmin stao ispred njih i rekao: ''Vidiš da smo uspeli''. Ja poznajem Teodoru i ona će se za dvadeset dana kajati za ovo što radi - rekao je Bebica.

Asmin je potom otkrio da je Teodora njemu priznala da joj se sviđa Filip.

- Ja ne mogu da kažem njemu da ne gleda u momka, kada ona meni kaže da se njoj sviđa Filip. Ona je za mene, u duši, kur*ava - rekao je Asmin.

- Sve je bilo istina što je Terza pričao, danas je rekla da joj je bilo neprijatno da prizna - rekao je Terza.

Luka je nakon toga otkrio koji je razlog što je Aneli skinuo verenički prsten.

- Zato što sam siguran da ne zaslužujem da mi ikada izgovori da želim da je uništim i da joj uništim život, konstantno kada smo zajedno, ona plače, ne prođe tri dana a da ne zaplače. Sve joj moje smeta, tako da ne vidim poentu jednog odnosa. Jedno je ono što mi pričamo, a drugo je šta pokazujemo. Da dozvolimo ovakve stvari, ja nisam za to, mislim da ona nije svesna da ona mora mene da sluša, a ne ja nju - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Filipa i Teodoru, a oni su ovom prilikom otkrili da nisu u vezi, ali da im lepo ide.

- Ide spontano, to je to i što sam zamišljao. Nisam pogrešio u proceni. Uz nju nikako ne ide naziv utorak devojka obzirom da nisam hteo ni da je poljubim - rekao je Đukić.

- Sve ide spontano i ništa se ne forsira jer ne volim to ni ja, a ni on. Ja sam već rekla i priznala sam da je bilo i pogleda i svega, ne bih dozvolila ništa da mi se ne sviđa - rekla je Teodora.

- Ja ovo neću komentarisati, odlično poznajem Teodoru i ovo je ništa. Videćete, za dvadeset dana će se pokajati i to je to. Ja najbolje znam nju - rekao je Bebica.

Potom se ponovo razbuktala svađa Aneli i Luke.

- Šta ćemo sa onim pitanjem da ima emocije prema Janjušu?! Ja ne verujem gledaocima - rekao je Luka.

- Ja sam rekla: "Šta je, hoćeš da me udariš?" - rekla je Aneli.

- Prijatno doviđenja, još jednom li mi uzmeš majku u usta, uzeću te za gušu. Ja ti uvrnuo ruku?! Sram te bilo - rekao je Luka.

Gledaoci su potom poručili Teodori da je bezdušna, a ona je odmah odgovorila.

- To su degenerici i fanatici. Ja samo komentarišem njihove komentare, a negde mi je i normalno čiji su fanovi. Ne smatram da sam jadna, ne smatram da sam bezdušnica, apsolutno me ne zanima. Mislim da sam pogrešila što nisam na vreme neke stvari uradila i rekla, ali ne znam što sam bezdušna što radim ono što osećam?! Ako sam zbog toga bezdušna, onda sam najveća bezdušnica. Filip nije ništa kriv, ovo što je Luka rekao, slažem se u potpunosti. Čim mene zanima neko drugi, ja nisam zadovoljna u tom odnosu. Ne zanimaju me ovi fanatici, pljujte me - rekla je Teodora.

- Ja razumem da se desilo, ja nju jedino krivim što meni nije rekla i što je rekla "DA" za veridbu - rekao je Bebica.

Zorica Marković je potom pokomentarisala da je Bebica ubrzao veridbu, samo da bi sprečio Teodorin i Đukićev odnos.

- Kada su me šestoro njih iz klana napadali i nisu imali osećaja, sada ću ja biti čovek. Ne znam samo kako on nije video pre veridbe - rekla je Zorica.

- Nisam video inače ne bi bila veridba - rekao je Bebica.

Nakon toga Aneli je dobila pitanje o intimnim odnosima sa Lukom, koji njoj očigledno ne prijaju.

- Aneli, da li misliš da je ljubav kad te neko onako hvata po radiju za g*zicu i stavlja ruku između nogu, uzdiže namerno kao da se peške popeo na Burž Kalifu, masira te s leđa, a polni organ mu se d*gao i vuče te ka sebi kao da nabija na k*rac? - glasilo je pitanje.

- Kada uzdiše, nije to stenjanje...Imali smo jednom se*s. To Luku treba pitati, jesam, ja sam to dozvolila, meni zasmetaju te neke situacije, ne sviđa mi se - rekla je Aneli.

- Ja nikada ne mazim po polnom organom...Da joj ne prija?! Što se tiče toga za masiranje, šta ispada "50 shades of Luka" - rekao je Luka.

Potom je Aneli detaljno "prečešljala" kada se i koliko često viđala sa Karićima.

Tokom emisije Bebica je dao sve od sebe da ponovo privoli Teodoru.

- Ti misliš da ja tek tako mogu da pređem preko nekih stvari?! Preko ovoga sada da, preko nečeg većeg, ne - rekao je Bebica.

Autor: R.L.