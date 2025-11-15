AKTUELNO

Domaći

BROJI SITNO DO DOLASKA BEBE! Aleksandra Bursać pokazala kako izgleda TIK PRED POROĐAJ! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Uskoro će se ostvariti u najbitnijoj ulozi u životu.

Naša pevačica Aleksandra Bursać i njen 10 godina mlađi suprug Stevan Sekulić uskoro će se ostvariti u ulozi roditelja.

Foto: Printscreen

Budući roditelji očekuju devojčicu, kojoj će dati ime Kasija, a pevačica svakog trenutka isčekuje porođaj.

Ona je sada na svom Instagramu pokazala veliki trudnički stomak, a komplimenti na račun izgleda neprestano pristižu.

Foto: Instagram.com/bursacaleksandra_official

pročitajte još

GOCA TRŽAN BILA SA OŽENJENIM ČOVEKOM?! Pevačica nije birala reči za koleginicu, uplela je u aferu s muškarcem čijeg su oca ubili...

Aleksandra i Stevan su obavili prvu kupovinu za bebu, te su nabavili kolica, krevetac i ostale neophodne stvari za prve dane bebinog života.

Foto: Instagram.com/bursacaleksandra_official

Autor: R.L.

#Aleksandra Bursać

POVEZANE VESTI

Domaći

ALEKSANDRA BURSAĆ PRED POROĐAJ DONELA VAŽNU ODLUKU! Pomenula i 10 godina mlađeg muža: Tako smo izabrali

Domaći

ŠEMSA SULJAKOVIĆ POSTAJE PRABABA! Pevačica podelila radosne vesti: Ovo je emocija koju je nemoguće opisati!

Domaći

Bogdanova Jovana na ivici suza: Trudna misica pokazala kako je muž tretira tik pred porođaj (FOTO)

Domaći

'BROJIMO SITNO' Aleks Nikolić objavila svoje nove fotke TIK PRED POROĐAJ, Filip Car odmah reagovao (FOTO)

Domaći

TELO OD MILION DOLARA: Žena Ognjena Amidžića tik pred porođaj pokazala kako je izgledala pre trudnoće (FOTO)

Lifestyle

3 horoskopska znaka koja će uskoro ostvariti sve o čemu su sanjali