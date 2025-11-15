BROJI SITNO DO DOLASKA BEBE! Aleksandra Bursać pokazala kako izgleda TIK PRED POROĐAJ! (FOTO)

Uskoro će se ostvariti u najbitnijoj ulozi u životu.

Naša pevačica Aleksandra Bursać i njen 10 godina mlađi suprug Stevan Sekulić uskoro će se ostvariti u ulozi roditelja.

Budući roditelji očekuju devojčicu, kojoj će dati ime Kasija, a pevačica svakog trenutka isčekuje porođaj.

Ona je sada na svom Instagramu pokazala veliki trudnički stomak, a komplimenti na račun izgleda neprestano pristižu.

Aleksandra i Stevan su obavili prvu kupovinu za bebu, te su nabavili kolica, krevetac i ostale neophodne stvari za prve dane bebinog života.

Autor: R.L.