KIJA OBJAVILA BLOK LISTU: Oglasila se u jeku skandala sa Kaćom Živković, na spisku bila samo OVA TRI IMENA, a onda dodala i bivšu drugaricu (FOTO)

Pevačica Katarina Živković i bivša rijaliti učesnica Kija Kockar, njena nekadašnja prijateljica, već danima vode medijski rat. Kija se sada oglasila na društvenoj mreži "X" gde je pokazala listu svih korisnika koje je tu blokirala.

Naime, Kija je prvo pokazala listu na kojoj su bila tri profila "Just Posting LA", Andrew Tate, a među njima se našao i njen bivši muž Slobodan Sloba Radanović.

Nakon toga, Kija je dobila poruku od jednog pratioca da "nije dovoljno na Tviteru ako nema blokiranih bar 300 naloga", nakon čega je Kija donela odluku i blokirala bivšu prijateljicu Katarinu Kaću Živković.

- Evo, dobro si me podseti, dodala sam na blok listu moju bivšu drugaricu - napisala je Kija.

Kaća Živković se javno obratila Kiji

Kaća je ispričala kako smatra da Kija ima psihičkih problema, te da joj je žao što joj je verovala i zavolela.

- Ne znam gde gori, suza nema razloga da bude bar sa moje strane. Ljuta sam, ali na sebe, ne mogu da verujem da je moja procena toliko loša i da sam pustila u svoj život osobu koja vapi da joj se pomogne. Mislim na psihijatra, stručnu pomoć, toj devojci treba pomoći, njoj stvarno nije dobro - rekla je Kaća i dodala:

- Kija je sama našim prepiskama potvrdila ono što sam ja rekla, ne vidim gde sam ja slagala. Nije dobrodošla jer je bliska sa osobom, sa Dijanom Hrkalović. Neću da ulazim u detalje. Nije dobrodošla onog momenta kada je to primećeno na njenom Instagramu, tad smo odličili da nas dve možemo da se viđamo i družimo, ali ne u mom porodičnom domu. Kada sam joj pisala o situaciji, toliko je bila bezobrazna i arogantna da mi nije dozvolila da završim do kraja, da me sasluša prijateljski, sasekla me je u korenu. Ona je potvrdila šta sam ja rekla.

Kija otkrila identitet njenog partnera

Kaća svog partnera po imenu nikada nije pominjala u javnosti. A Kija je sada otkrila da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

- Nisam ja nikad krila, samo nisam nikad isticala. Svi ste vi novinari znali. Moj partner nju žulja. Ja njoj ne mogu da pomognem. Kija tvrdi da sam ja njoj pokazivala neke slike Milana Miloševića, on me je pozvao i smejao se, jer smo komentarisali, da postoji neki snimak privatan, on bio bio sjajan. Naravno da to ne postoji. Biće tužena. Imam svoj život, ovaj momenat sam samo ljuta na sebe, jer sam dopustila da zavolim nekoga ko nije dobar. Ovo se desilo sa razlogom, sad nisam sama imam dete i ne daj bože da je neko pomislio da moje dete pogrešno pogleda ili prokomentariše, tu već ne bih bila diplomata.

Autor: M.K.