Rađena bivša žena Milica VARALA sa sinom nekadašnjeg fudbalera koji je UHAPŠEN zbog sumnje da je deo međunarodnog ŠVERCA DROGE: Isplivali svi šok detalji

Pevačica Milica Ristić je navodno varala bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena sa Stefanom Milojevićem koji je uhapšen u Španiji.

Stefan Milojević, sin sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića, je uhapšen u jednoj od najvećih akcija španske policije, zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je drogom snabdevala Balearska ostrva. Stefan Milojević je navodno bio u emotivnoj vezi sa pevačicom Milicom Ristić još dok je ona bila u braku sa bivšim vaterpolistom Nikolom Rađenom.

Rađen zatražio razvod od Milice kad je saznao za prevaru

Nikola Rađen, bivši vaterpolista, kako piše Kurir, navodno je zatražio razvod od Milice, kada je saznao da ga je ona mesecima varala sa Milojevićem.

- Upoznali su se navodno posle njenog porođaja, praktično čim se vratila pevanju, jer je on tokom dolazaka u Beograd išao na njene nastupe. Obasipao bi je pažnjom, a naročito bakšišom. Malo-pomalo, ušla je u njegovo društvo i onda je govorila mužu kako ide da radi, a u stvari je putovala s njim. Konkretno, izmislila bi nastup u Nemačkoj, a viđena je u avionu za Španiju s njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja - tvrdi izvor za gorenavedeni list.

Ko je Stefan Milojević?

Stefan Milojević, inače bivši fudbaler i MMA borac, ali i bratanac trenera crveno-belih Vladana Milojevića, hapšen je početkom 2020. godine kao vođa bajkerske bande United Tribunes, nastanjene u Španiji.Tokom te akcije je zaplenjena veća količina droge, a petorica tada privedenih su osuđeni pred Pokrajinskim sudom u Palmi na ukupno 15 godina zatvora zbog trgovine drogom.Njemu je tada određena kazna od godinu i po zatvora, ali mu je sud dozvolio da odloži odlazak u zatvor jer ranije nije bio kažnjavan.

Podsetimo, Nikola Rađen i Milica Ristić su se razveli prošle godine.Oni su u braku dobili sina.Milica i Nikola su se verili u manastiru Draganac na Kosovu, a sudbonosno "da" pred Bogom su izgovorili 20. novembra 2022. godine u Hramu Svetog Save, nakon čega je usledilo intimno veselje za najbliži krug prijatelja.

