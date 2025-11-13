ELENA KARAMAN ZAVRŠILA VILU U FRANCUSKOJ OD DVA I PO MILIONA EVRA: Luks kokošinjac i hram gde se klanja paganskim božanstvima, na imanju DRVO MUDROSTI, BIZARNI DETALJI (FOTO)

Elena Karaman, ćerka Verice Rakočević posle više od dve godine konačno je preuredila svoj novi dom u Provansi, gde će ubuduće živeti s partnerom Dušanom Reljinom.

Elena Karaman nedavno je konačno završila renoviranje imanja i kuće u Provansi, i to posle više od dve godine otkako je kupila ovu nekretninu na jugu Francuske, gde će i živeti sa svojim partnerom Dušanom Reljinom, saznaje Kurir.

Iako su radovi na uređenju trajali mnogo duže nego što je planirano, sada je sve konačno uređeno i sređeno onako kako je ona i zamislila. Pored kompletno renovirane kuće, Elena je posebnu pažnju posvetila i hramu koji je podigla, a u kome već redovno izvodi ceremonije klanjanja paganskim božanstvima u koje veruje.

Uzgajaće lavandu

Ovaj hram je zamislila i kao prostor namenjen za radionice, predavanja, ceremonije i male ženske rituale, a u dvorištu ima i njeno "drvo mudrosti", mali bazen, ali i luksuzni kokošinjac.

Luksuzno imanje u Luberonu, za koji je Karamanova iskeširala skoro 2,5 miliona evra, kupila je od novca koji je dobila prodajom vile na Kosmaju porodici Đoković. Kako se ono nalazi usred polja lavandi i okruženo je vinogradima, po kojima je ovaj deo Francuske poznat širom sveta, ona je odlučila da u narednom periodu počne da se bavi i proizvodnjom vina i gajanjem ove biljke.Dizajnerka je još 2023. na Instagramu podelila sa svojim pratiocima fotografije imanja za koje je odlučila da će joj biti novi dom, ističući da je njen dolazak u Provansu bio pun pogodak.

- Moja duša je stigla kući - reči su kojima je tada Elena Karaman otkrila da započinje novo poglavlje života na jugu Francuske.Ona se tada slikala kako šeta starinskim kamenim ulicama, poljima ispunjenim lavandom.

- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje s pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vorteksom, koji nazivam "srce zemlje". U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po nekoliko nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinogradima. Nazvali smo ga "Polje tajni" ("Le Champ des Secrets"). Kad sam prvi put ovde bila, pre 12 godina, obećala sam sebi da ću jednog dana živeti u Luberonu. To je najmagičnije mesto na majci zemlji. I baš danas mi je javljeno da je prihvaćena moja ponuda za kuću iz mojih snova. Počinje novo poglavlje mog života u Provansi. Željno iščekujem nove avanture - napisala je svojevremeno ćerka Verice Rakočević.

Pokušali smo da kontaktiramo sa Elenom za komentar, ali je njen broj telefona poznat redakciji bio nedostupan.

Podsetimo, Elena je sebi već nekoliko puta uređivala dom u raznim delovima sveta, a sada je konačno na "najlepšem mestu", kako ona kaže.Poznato je da je već bila uredila dve kuće na Kosmaju kraj Beograda, obe u svom specifičnom, rustično-luksuznom stilu. Jednu od njih je prodala Novaku Đokoviću i njegovoj porodici, dok je drugu dizajnirala tako da bude dom za nju, ali i sinove, koji s njom rado provode vreme.

Konačno slobodna

- Nekoliko poslednjih godina sam dozvolila sebi da budem veoma ranjiva, zaronila sam u svoje senke. To je drugi krug isceljivanja duše. Osećam sve još dublje i jače prihvatam svoje strahove. Posle tolikih godina rada na sebi isceljivanjem konačno mogu da kažem da sam slobodna. A sloboda je jedna od najvrednijih valuta. I kad si na pravom putu, čitav univerzum se zaveri da ti pomogne - napisala je Elena na Instagramu.

Autor: M.K.