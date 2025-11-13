CRNOGORCI UDARILI NA SRPSKU ESTRADU! Na spisku i ove naše poznate pevačice, ali i ONI: To plaćaju naši građani (FOTO)

Udruženje estradnih umetnika Crne Gore pobunilo se zbog nastupa pevača iz regiona za praznike u Podgorici. Na udaru su, između ostalih, Nataša Bekvalac, Jelena Tomašević, Sara Jo.

Pred novogodišnje i božićne praznike pevači imaju pune ruke posla. Ovo je vreme kada se svi otimaju kog izvođača će imati u danima praznične euforije. Međutim, u Crnoj Gori rasplamsala se naka druga priča.Udruženje estradnih umetnika ove zemlje se buni što među izvođačima u "udarinim terminima" ima više Srba i Bosanaca nego Crnogoraca. Polemiku je izazvao spisak izvođača koji će za praznika nastupiti na trgu u Podgorici, gde je među 13 izvođača samo jedan Crnogorac.

- Udruženje estradnih umetnika Crne Gore smatra neprimerenim tvrdnje da su naši navodi o angažovanju domaćih izvođača na manifestacijama Turističke organizacije Podgorice - netačni. Naše reagovanje je isključivo zasnovano na zvaničnom spisku izvođača koji je sama Turistička organizacija objavila, a iz kojeg je jasno da je od ukupno 13 najavljenih izvođača samo jedan izvođač iz Crne Gore. To su činjenice, ne interpretacije, piše u saopštenju Danijela Alibabića, pa se navodi:

- Podsećamo da je osnovna misija Udruženja da štiti interese domaćih umetnika i zalaže se za njihovu veću zastupljenost u programima koje finansiraju građani i lokalne institucije. Ukazivanje na taj disbalans ne predstavlja napad, već poziv na odgovornije planiranje kulturnih događaja u kojima bi crnogorski izvođači imali zasluženo mjesto. Takođe, smatramo da crnogorski izvođači moraju biti ravnopravno tretirani i u medijskoj i promotivnoj kampanji - jednako vidljivo i profesionalno predstavljeni kao i regionalni umjetnici. Takav pristup ne samo da podržava lokalnu muzičku scenu, već doprinosi i autentičnom predstavljanju kulturnog identiteta glavnog grada. Da li ste zaista imali u planu da angažujete crnogorske izvođače ili ne, ostaje otvoreno pitanje budući da do trenutka naše reakcije nijedan crnogorski izvođač nije kontaktiran povodom angažmana na Podgoričkom pazaru.

Najavljeni brojne pevači iz Srbije, ali i Knez

Inače, na pomenutom pazaru najavljeni su izvođači iz celog regiona među kojima su Nataša Bekvalac, "Osvajači", "Piloti", "SARS", Jelena Tomašević, Tijana Bogićević, Alen Islamović, Al Dino, Sara Jo, Marko Luis, "Tropiko bend", Dženan Lončarević ali i Nenad Knežević Knez.

Danijel Alibabić na čelu UdruženjaOvaj spisak prazničnog muzičkog programa, koji se izvodi na trgu u Podgorici, zasmetao je Udruženju, na čijem je čelu pevač Alibabić.

- Ova činjenica je još jednom pokazatelj da, sve i da je tako kako kažete, crnogorski izvođači su vam na poslednjem mestu čime se potvrđuju naši navodi da smo u službi pratećeg programa tj. da popunjavamo prazan prostor. Udruženje ostaje otvoreno za dijalog i saradnju sa Turističkom organizacijom Podgorice i svim institucijama kulture, kako bi se u budućnosti obezbedila transparentna i pravedna podrška domaćim izvođačima, stoji i saopštenju pevač koji je predsednik Udruženja estradnih umjetnika i izvodjača Crne Gore.

Autor: M.K.