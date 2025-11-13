Mislim da je fer da je pustimo na miru: Džejla progovorila o Mariji Šerifović, otkrila kako podnosi gubitak oca

AKTUELNO

Pevačica i nekadašnja pobednica „Zvezda Granda“ Džejla Ramović sinoć je održala spektakularan nastup u Beogradu, a pre izlaska na binu izdvojila je vreme da porazgovara sa pripadnicima medija.

Ona je juče bila na sahrani oca Marije Šerifović kada je otkrila kako pevačica podnosi teške trenutke.

– Mislim da nam nije ni vreme ni mesto, da samo treba da pustimo Mariju i porodicu da budu u žalosti. Ja sam njen prijatelj i moja uloga je bila da budem njena podrška. Otišla sam tamo i bila tu za nju, ali mislim da u ovakvim trenucima, svakom ljudskom biću treba najviše da budu sami i to prođu sami sa sobom i mislim da je fer da je svi pustimo na miru – kaže Džejla koja je oštro odgovorila na pitanje u vezi sa spekulacijama o odnosu sa Šerifovićevom.

– Dokle ćemo više nagađati? Hiljadu puta sam rekla, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromenljiva kategorija u svemu ovome – rekla je Ramovićeva.

Mlada zvezda nedavno je diplomirala na fakultetu u Španiji, ali tvrdi da ne planira da napusti pevačku karijeru.

– Možda sam u nekom trenutku, dok sam bila u Barseloni, pomislila šta bi bilo kada bih prestala da se bavim muzikom, ali ipak je to moja najveća ljubav i mislim da nikada ne bih mogla tek tako da odustanem – rekla je Džejla koja je progovorila o svojim ambicijama:

– Ceo svoj život zamišljam neke velike koncerte i volela bih da postanem koncertni pevač. Mislim da sada nisam spremna za takav poduhvat i želim da odem u te koncertne dvorane, arene savršeno spremna za taj prostor, za to mi treba još malo vremena – iskrena je pevačica.

