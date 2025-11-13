Dva puta se razveo od iste žene, a sada se vratio u njen zagrljaj: Pevač imao probleme sa porocima pa rešio da promeni život iz korena

Pevač Peđa Jovanović pre 18 godina oženio je Anu, a njihov brak je bio na klimavim nogama. Oni su se dva puta razvodili i tri puta mirili, a sada su pokazali da je među njima danas sve u najboljem redu.

Peđa Jovanović i Ana su otišli na egzotičnu destinaciju gde su zajedno proslavili njen rođendan, a sada je ona objavila fotografiju na kojoj je otkrila da su ponovo zaljubljeni.

- Ovako sija zaljubljen čovek posle 18 godina braka. Je l' da da se prolepšao? Čuvam ga, mazim, pazim, kuvam ... - napisala je ona u opisu fotografije na kojoj ljubi pevača.

Peđa Jovanović je za rođendan Ani napisao emotivnu poruku koju je podelio sa javnošću.

- Kažu da se na greškama uči! Mi muškarci često mislimo da smo jaki i da sve znamo, a u stvari... nismo ni svesni gde sve curimo... i onda grešimo baš tamo gde najviše boli. Zapostavljamo one koji nas najviše vole... dajemo prioritet nekakvim glupostima...i tek kasnije... često i prekasno, shvatimo šta smo izgubili. Ja sam imao tu sreću da jedna žena ostane pored mene. Danas je njen dan i želim da joj kažem hvala! Za svako ćutanje kad sam bio težak, za svaki osmeh kad mi je trebalo svetlo, za sve godine strpljenja, snage i ljubavi. Srećan rođendan moja damo! Tvoj mir je moje utočište, a tvoja sreća moj cilj" - napisao je Peđa.

Podsetimo, Peđa je pre nekoliko meseci pričao o pomirenju sa suprugom Anom, te je tada sebe okrivio za njihove svađe, jer je imao problem sa alkoholom.

Autor: N.B.