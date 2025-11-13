Nećemo mangulice, tražimo dobre ribe: Ivana Šopić potkačila Kiju Kockar u jeku skandala sa Katarinom Živković, stala na stranu pevačice (FOTO)

Pevačica Katarina Živković i njena bivša prijateljica Kija Kockar danima vode medijski rat, a u sve se sada umešala voditeljka Ivana Šopić.

Naime, Katarina Živković se na Instagramu javno obratila Kiji, a objavu je komentarisala i voditeljka, a tom prilikom je prozvala Kockarevu.

- Sa kim sam ja to je moja privatna stvar a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima, a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima - napisala je Kaća na Instagramu, pa dodala:

- Zato bih joj predložila da zovne mog druga Milana Miloševića (a njenog bivšeg druga) da preko njega opet uđe u rijaliti. Ali ovog puta ne samo kao prevarena, ucveljena i ostavljena žena, već kao sama i ostavljena od svih. Pa se možda narod sažali na nju i glasa da opet pobedi kako bi mogla bar na tren da izađe iz nebitnosti i da se bar malo oseti bitnom. Evo, ako uđe obećavam da ću i ja glasati za nju da pobedi - napisala je ona u obraćanju.

Ivana Šopić je u prva komentarisala objavu i napisala sledeće:

- Zašto joj daješ ideje? Nećemo mangulicu u Elitu, mi tražimo dobre ribe. A i sad imamo kamere u wc-u.

Autor: N.B.