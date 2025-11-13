AKTUELNO

Domaći

Moja povlačenje sa estrade bio je plan: Gala nakon 20 godina progovorila o karijeri, evo što je nestala sa scene

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube/ Bojan Hribar ||

Vesna Galiot Gala bila je jedna od najpopularnijih densera devedesetih godina, a publika nikada nije prebolela njeno povlačenje sa muzičke scene.

Gala je posle 20 godina medijske ćutnje otkrila razlog nestanka sa estrade.

- Ne računajući pokušaje i prethodni album u pop grupi, ipak sam 15 godina bila profesionalno aktivna. Bezbroj koncerata, putovanja, snimanja, neprospavanih noći, već posle 2000. godine se osećala ta promena u atmosferi na estradi, počelo je sve da me zamara, gubio se svaki smisao, borba za opstanak je postajala surova i u jednom momentu sam shvatila da mi je muzika, koja mi je bila velika ljubav, prerasla u posao gde svega ima, a ljubav se lagano gasi. Čak ni novac nije mogao da posluži kao satisfakcija. I u jednom trenutku sam samo stavila tačku i povukla se. Rešila sam da radim posao u kom se neću eksponirati, gde ću naći svoj mir i biti daleko od te gužve i konstantnih poziva i pritisaka.

- Posao kojim se sad bavim sam želela da radim ukoliko ne uspem u muzici, školovala sam se i za to kao što sam završila i muzičku školu, imala sam osnovu da promenim posao. Jedini problem koji sam imala u vreme dok sam tražila drugi posao, jeste to što sam nailazila na predrasude, nisu verovali da jedna pevačica može da radi i drugi posao, koji nosi drugu vrstu odgovornosti - govorila je Gala.

Foto: Printscreen YouTube/ Bojan Hribar

- Naravno da je bilo takvih trenutaka. Svi imamo i uspone i padove. Bila sam željna normalnosti. Da mogu da prošetam ulicom bez šminke, da sam obučena opušteno, da me ne slikaju i ne saleću. Publicitet i te kako može da zamori. Na kraju krajeva, kad sad sve rezimiram, u suštini sam previše skromna osoba i nedostajali su mi trenuci da mogu kao i svi da odem u klub ili restoran a da oči ne budu uprte u mene i da moram da pazim na svaku sitnicu. I dan-danas prilikom upoznavanja ne govorim: "Ja sam Gala, drago mi je", izbegavam pseudonim. Moje povlačenje je bio plan. Lomila sam se nekoliko godina, i te 2005, kad je izašao moj šesti CD, najavila sam da se nakon njega povlačim. Nikad nisam zažalila!

Foto: Printscreen YouTube/ Bojan Hribar

Za Kurir je otkrila čime se bavi od kako je napustila muziku i priznala da skoro dve decenije radi isti posao.

- Već 18 godina radim isti posao u oblasti IT. Što se tiče Kopaonika, kupila sam apartman isključivo zbog sebe, mada ga zimi izdajem. Nalazi se u Vikend naselju. Meni je Kopaonik prelep leti, tada odlazim na odmor tamo. Kad je ovde prevruće, tamo je podnošljivih 22 stepena.

Autor: N.B.

#Karijera

#Vesna Galiot Gala

#pesme

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Gala je harala estradom, pa nestala na vrhuncu slave: Imala je jak razlog, a ovako danas izgleda (FOTO)

Domaći

ONA JE POSLEDNJA PREDSTAVNICA JUGOSLAVIJE! I dalje je jedna od najlepših žena sa javne scene, a Švedsku je tada OBORILA SA NOGU!

Domaći

Posle razvoda se lečila od alkoholizma, pa odlučila da promeni život iz korena, evo gde je sad poznata pavačica koja je nestala sa javne scene

Domaći

Sve će se saznati posle moje smrti: Jami progovorila o vezi sa Milom Đukanovićem - Evo šta je sve političar radio za nju!

Domaći

Posle mnogo godina priznala je zbog čega je nestala sa estrade: Za ovom pevačicom svi su ludeli, harala je scenom, pa se iznenadno povukla

Domaći

Nakon razvoda se lečila od poroka: Pevačica preživela pakao, povukla se sa estrade, a danas živi na selu (FOTO)