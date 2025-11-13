Nije mu lako: Knez ne može da preboli majčinu smrt, otkrio da će ispuniti njenu želju

Crnogorski pevač Nenad Knežević Knez, održao je konferenciju za medije povodom solističkog koncerta koji je zakazan za 4. decembar.

On se tom prilikom obratio okupljenim medijima, te otkrio da li bi posle 33 godina karijere nešto promenio.

- Ne bih ništa menjao, to je nešto što ti Bog odredi. Ja sam blagoslovljen što sam 33 godina u ovom poslu, uz razne uspone i padove. Tu sam gde sam, i dalje radim, ali većim intenzitetom, ali mi to baš prija. Međutim, kada imam nekoliko nastupa zaredom - moji zglobovi to osete i kičma, ali fasada je još dobra - rekao je Nenad Knežević Knez.

Nenadu je pre tri meseca majka preminula, a on je sada pred kamerama priznao da ga je to jako poremetilo, ali da će održati obećanje koje joj je dao.

- Smrt majke me je potpuno paralisalo. Ona se razbolela i sve je jako brzo išlo, ali smo svi imali nadu da će ona to prebroditi. Međutim, desilo se ono najgore i to me je izbacilo iz koloseka u svakom smislu. Kroz posao sam se trudio da nekako sve to prevaziđem i da obećanje dato njoj ispunim, a to je da će ona biti na tom koncertu. U prvom redu će biti jedno mesto upražnjeno i na njemu će biti crvena ruža, koja je i njeno omiljeno cveće bilo, to mesto će biti njeno - rekao je Knez, pa dodao:

- Biće mi jako teško dok budem gledao u tu stolicu, ali sa druge strane će mi to dati i snagu.

Nenad Knežević Knez je potom progovorio i o malo lepšim temama, otkrio je detalje svadbe koje sprema njegova ćerka Ksenija Knežević.

- Ksenija je krenula sa pripremama za svadbu. Sada traže neki prostor, dvoume se između dve sale. Biće to sve super. Oni planiraju veliku svadbu, biće dosta zvanica, a ja se baš mnog radujem. Uzbuđen sam i jedva čekam da se to desi. Ona još nije izabrala venčanicu, ali ima fore. Svadba će biti krajem maja, početkom juna - rekao je on, pa priznao da će pustiti suze kada bude svoju naslednicu video u venčanici.

Autor: N.B.