BIVŠI DEČKO RADE MANOJLOVIĆA NAPUŠTA EVROPU: Spakovao kofere, viza je stigla

Pevača Haris Berković nakon raskida sa pevačicom Radom Manojlović nestao je iz javnosti i o njegovom privatnom životu se malo toga zna.

Haris je aktivan na svom Instagram profilu gde je sada otkrio da je dobio vizu za Ameriku i da uskoro ide tamo na turneju.

- Stigla viza za američku turneju - napisao je Haris.

Foto: Instagram.com/Privatna arhiva

Podsetimo, Rada Manojlović i Haris Berković raskinuli su vezu 2022. godine, a nakon toga se pevač više nije oglašavao.

Foto: Instagram.com/Privatna arhiva

Rada je u medijima šturo govorila o raskidu sa kolegom, ali nikada nije želela da kaže šta je bio razlog kraha njihove ljubavi.

- Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala – napisala je Rada na društvenim mrežama nakon raskida.

