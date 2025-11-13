AKTUELNO

Domaći

Naša poslednja slika kao dvojac: Glumica i sportista dobili sina, ona podelila njihovu fotku , više ga ne krije (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Divan dan u porodici naše glumice!

Anja Mit je sa košarkašem Vladimirom Petrovićem dobila sina Filipa, dok je na njenom Instagram profilu osvanula njihova zajednička fotka, prva na kojoj mu je pokazala lice.

- Naša poslednja slika kao dvojac, stiže kapiten u tim! - napisala je Anja u svom stilu.

- Bravo, tata! - dodala je ona, označivši Vladu u objavi.

Foto: Instagram.com

Vladimir, inače, ima i srpsko i grčko državljanstvo. Visok je 1,99 m.

Foto: Instagram.com

Anja se juče nakon porođaja oglasila na svom Instagramu i otkrila da je dobila sina:

- Dobro došao sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najlepši dan u životu! Filip Petrović 12.11.2025. - napisala je Anja sinoć u opisu objave.

Autor: N.B.

#Anja Mit

#Porođaj

#glumica

#sin

#suprug

