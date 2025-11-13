GODINAMA SE VIŠE NE SKRIVAMO: Rada Manojlović otkrila detalje o dečku i svadbenim planovima: On je dobitna kombinacija, ovo mi je poslednja šansa

Rada Manojlović radi punom parom, karijera joj je kako kaže, trenutno u fokusu, a svadba će još malo da pričeka.

Ipak jedno zna, kada bude svadbeno slavlje, biće kako tradicija nalaže, a mlada će poći iz rodnog Četereža.

- Trenutno smo u fazi priprema velikih stvari za karijeru, sad mi je zadnji voz što se tiče snage, mladosti i mladalačkog izgleda. Cilj su mi koncerti, da ova diva dobije otelotvorenje u materijalnom, odnosno vizuelnom smislu. Te turneje će da traju godinu dana, pa ćemo onda da vidimo. Svadbeno veselje će da krene iz Četereža sigurno. Ne šuška se ništa, ne bih da pričam unapred, tata će mi se šlogirati. Publika je oduševljena što sam ja srećna - rekla je Rada, osvrnuvši se na partnera Vladimira Rankovića sa kojim sarađuje:

- Za sada je dobitna kombinacija, da je Bog dao i ranije. Sreća se ne može sakriti. Na putu je lepo biti sa nekim, lepo je kad ti je neko podrška.

S obzirom na to da je Radin tata, Rade otkrio da ga ćerka zvanično nije upoznala sa dečkom, evo šta ona kaže na to:

- On je jedan diplomata, bolji je od mene u intervjuima, sve je tako kako je rekao. On ništa ne zna. Shvati on, godinama se šunjamo i on kao da ne zna. Ja ne krijem od tate, krijem od svih. Neka moj tata bude svetli primer da ja nisam neko ko priča o svojoj intimi, čak i to da li ja imam nekoga, pa ni tati. Ako je meni lepo, ja živim u tom nekom svom svetu, da niko ne zna, kad se bude nešto krupno desilo, biće na veliko - rekla je Rada i dodala:

- Bitno je da se znaju, iako mu nisam rekla da mi nije partner. A to što je rekao da mu se ne sviđa jer ne pije, pa to je za mene pohvala, a tata je istreniran. Tata može na olimpijadu.

Pevačica je otkrila da joj se dopao intervju koji je njen otac dao za domaće medije ističući da joj njeni obožavaoci sve češće pišu da je “ista otac”.

- Ne umem da se foliram, nazovimo stvari pravim imenima. Imam komentare: “Šta je njoj, šta se kliberi?” Ljudi ne znaju koliko je meni zabavno, meni to što ja lupim, meni je smešno, zabavno i hoću da se smejem. Nekad i samu sebe iznenadim doskočicom - rekla je pevačica i dodala:

- Tata je tako duhovit, smešan, lupi nešto baš kao što ja lupim. Ima dosta komentara da sam ja isti otac. Vidi se ta neplaniranost u izjavama, što na umu to na drumu. Iskren si, ne razmišljaš.

Usred razgovora, Rada je priznala da joj se lak sa jednog nokta skinuo, jer je prala sudove.

- Izvinjavam se ovaj nokat mi se malo ogulio, na ovoj drugoj ruci nije, ne znam šta sam radila, prala sudove, drljala onom žicom, pa me sad nervira kad pogledam - rekla je ona.

Pevačica je zakazala Novu godinu u Trebinju, a reprizu u Beogradu, a kako kaže, ima dobrog vozač, tačnije emotivnog partnera, koji će se pobrinuti da stigne na vreme na obe lokacije.

- Rešili smo i tu Novu godinu. Razmišljam gde bih ja dočekala Novu godinu, a uvek bude slična cena, a imaš mnogo ponuda, a treba da odlučiš gde ti želiš da dočekaš. Najmanje sam ovo očekivala, jer je bilo mnogo ponuda iz Srbije, iz hotela, a ona se desila ta ponuda iz Trebinja, tako da sam tamo. Za reprizu sam u Beogradu, ako se ne smrznem i stignem iz Trebinja. Uopšte nisam računala na to kako ćemo da stignemo, ali imam dobrog vozača, ne sumnjam da ćemo na vreme stići - kaže Rada.

Radu uvek viđamo tip-top sređenu, a jednom prilikom na aerodromu smo je zatekli bez trunke šminke i kako je i sama priznala sa velikim podočjacima, od nespavanja. Ali, bez obzira na to, komentari na račun njenog izgleda su bili i više nego poztivni.

- Imala sam podočnjake, teški su mi kapci bili. To je umor od tri dana nespavanja, palo mi je lice, jedno oko mi je na čelu, drugo na grkljanu, skroz iskrivljeno, a onda su usledili pozitivni komentari koji su mi dali vetar u leđa. Hvala veliko ljudima.



Autor: N.B.