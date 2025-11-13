Jedva čekam da postanem otac: Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu, a sada je progovorio o svadbi i proširenju porodice

Pevač Saša Kovačević ndavno je verio svoju dugogodišnju partnerku Zoranu Tasovac.

Saša Kovačević je sada progovorio o planovima za budućnost, a spomenuo je i svadbu na kojoj će kako je najavljeno biti preko 500 zvanica.

- Meni je to čin koji samo obeležava neku vezu, ali mi smo vereni već skoro osam godina, od kada smo se upoznali. Ništa se nije promenilo posle veridbe, funkcionišemo kao i do sada. Suština svega je da nađeš partnera koji ti odgovara po više osnova. Ne treba srljati i praviti porodicu pošto-poto jer ta neka zaljubljenost se svima nama dešava u prvih godinu dana, tada smo svi ludi. Ali, treba pojesti džak soli. I neko sa mnom. Da vidimo da li jedno drugom odgovaramo - rekao je Saša i otkrio da li su tačni naslovi koji polemišu da će se naći u ulozi oca:

- Za sada ne. Ja bih voleo da jeste. Ali priželjkujem taj momenat i svi koji me poznaju znaju da ja volim decu. Gde god da krenem ja sa decom izgubim pola sata. Za svadbu ne žurimo. Ja ne volim ovakve stvari da planiram i volim da se dešavaju spontano i da nisu fejk.

U egzotičnom i romantičnom okruženju, pevač je rešio za zaprosio prelepu Zoranu tako što je kleknuo na kolena, a ona nije mogla da sakrije oduševljenje.

"Moje si danas, moje si sutra" - napisao je pevač, a pevačica Nataša Bekvalac odmah im je komentarisala objavu i napisala: "Aaaaaaaa", a osim nje i mnoge druge poznate ličnosti su im čestitale,

