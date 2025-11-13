Svi gledaju u nju! Iva Štrljić prošetala gradom u nesvakidašnjoj kombinaciji: Na njoj crna koža, a jedan detalj ostavlja bez daha (FOTO)

Paparaco Pink.rs uhvatio je glumicu Ivu Strljić tokom šetnje jednim od najekskluzivnijih delova Beograda.

Iva je privukla pažnju elegantnom crnom kombinacijom, koju je upotpunila čipkastim čarapama koje su savršeno istakle njene duge noge i vitku liniju.

Posebno su se isticali detalji na njenom outfitu, koji je još jednom dokazao da je naša glumca jedna od najstilzovanijih dama, a čipkaste čarape oduševile su mnoge muškarce koji nisu skidali pogled sa popularne glumice.

Iva se opušteno kretala luksuznim delom grada, a tokom šetnje se po svemu sudeći dopisivala sa nekim jer je sve vreme gledala u telefon sa osmehom na licu.

Autor: pink.rs