Lepa Brena oduševila stajlingom: U glamuroznom izdanju stigla na modnu reviju, evo ko se pojavio od poznatih (VIDEO)

Muzička zvezda, Lepa Brena, pojavila se na modnoj reviji koja je okupila brojne poznate ličnosti iz sveta mode, muzike i biznisa.

Pevačica je na događaj stigla u elegantnom izdanju i, kao i uvek, privukla pažnju svih prisutnih.

Brena je na reviju došla kako bi pružila podršku porodičnom brendu, iza kog stoje članovi njene porodice. Sa osmehom na licu i ponosom u očima, pevačica je pozdravila goste i novinare, ne krijući zadovoljstvo zbog uspeha koji njeni najbliži postižu i u svetu mode.

Breni se ubrzi pridružio i suprug Slobodan Boba Živojinović te su zajedno pozdarvili sve pristutne.

Među prvima je na reviju stigao FIlip Živojinović, a nedugo za njim pevačica Ana Bekuta sa unukom Sonjom.

Nakon Ane Bekute, na reviji se pojavila i Aleksandra Prijović, Brenina i Bobina snajka.

Pored nje, na događaj su došli i Nikola Rokvić, Žika Jakšić, Tanja Ranđelović i mnoge druge poznate ličnosti.

