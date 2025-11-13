Ostavila sve bez daha! Aleksandra Prijović zablistala u sivoj kominaciji, pozirala sa Lepom Brenom i Bobom, a o jednom detalju svi pričaju (FOTO+VIDEO)

Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović večeras se na jednom događaju pojavila u šik izdanju.

Naime, Aleksandra Prijović bila je u društvu cele porodice, a njen stajling je sve oduševio. Ona je na sebi imala duboke sive pantalone, sako, rolku, crne štikle, i crnu torbu čuvenu Birkinku i izgledala je toliko prefinjeno da nema ko se nije okrenuo za njom.

Tu su bili njen suprug Filip Živojinović, koji je na sebi imao bež košulju i crne široke pantalone, kao i Boba i Lepa Brena, koja je blistala u plavom kompletu.

Aleksandra i Lepa Brena su u jednom trenutku pozirale zajedno, a osmeh nisu skidale sa lica, a ubrzo im se pridružio i Boba.

Aleksandra Prijović se nedavno porodila, a ona i Filip su dobili ćerku kojoj su dali ime Aria. Folk diva Lepa Brena je progovorila o dolasku na svet male Arije i koliko im je to unelo sreću u porodici Živojinović.

- To je jedna nova ljubav, nova zaljubljenost, ona je za celu našu porodicu, moram da priznam, nekako fatalna. Mi smo se svi zaljubili u nju. U našoj porodici su se uglavnom rađali dečaci, mada ćerka moje sestre ima dečaka i devojčicu. Kad sam ja dobila male naušnice s tirkiznim dijamantom, ćerka moje sestre je prva nasledila te naušnice, tako da te naušnice nisu stigle do naše unuke, do naše Arije, ali ćemo se pobrinuti da, ako bude želela neke naušnice, da budu tako nešto specijalno za nju - rekla je Brena za "Kurir" i nastavila:

- Prosto nova ljubav. Čak i mali Aleksandar, Aki, on nju čuva, sedi pored nje i drži je za ručicu. Mi jedva čekamo da sad ta faza prođe da možemo ono što svi želimo, da je uzmemo i stavimo na grudi, da je nosimo. Fatalna ljubav.

