CRVENA JABUKA DOVELA ATMOSFERU DO USIJANJA U SAVA CENTRU, ČULA SE JASNA PORUKA: Samo ljubav večeras... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Legendarni bend Crvena jabuka večeras je održao prvi od dva koncerta u Sava Centru, i već od prvih taktova podigao publiku na noge.

Sala je odzvanjala poznatim hitovima, a svaka pesma bila je zajednički hor nekoliko hiljada glasova.

Povodom 40 godina postojanja benda, Žera i ekipa priredili su pravi muzički vremeplov – nizali su se klasici poput “Tuga, ti i ja”, “Dirlija”, “Nekako s proljeća”, “Tamo gdje ljubav počinje” i mnoge druge koje su obeležile generacije. Uz neizostavni osmeh i šarm, frontmen Žera se tokom večeri više puta obratio publici rečima:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

“Samo ljubav večeras!”

Publika mu je uzvratila istom merom – pesmom, aplauzima i emocijama koje su ispunile svaki ugao Sava Centra.

Žera odsvirao solo hit

U jednom momentu je Žera stao za klavijaturu i odsvirao solo hit "Dirlija, dirljija"

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M.K.

