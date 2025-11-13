AKTUELNO

Domaći

OVAKO IZGLEDA SUPRUGA ŽERE IZ CRVENE JABUKE! Na sebi ima vatreno crvenu boju: Nije bila sama, evo ko je sa njom došao na koncert (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Uslikali smo Žerinu ženu, koja je u elegantnoj crvenoj haljini sa osmehom pratila koncert.

Dok je Žera, frontmen legendarne grupe Crvena jabuka, večeras na sceni Sava Centra nizao hitove i podizao publiku na noge, pažnju fotografa privukla je njegova supruga.

Naš paparaco uslikao je Žerinu ženu, koja je u elegantnoj crvenoj haljini sa osmehom pratila svaki trenutak koncerta.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

U društvu njihove dece, sedela je u prvom redu, ponosno bodreći muža koji je obeležio 40 godina Crvene jabuke.

Dok su publiku nosile emocije i Žerine reči „Samo ljubav večeras“, upravo ta slika – porodica u prvom redu i muzika koja spaja – bila je najlepši simbol večeri.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M.K.

#Crvena jabuka

#koncert

#supruga

#žera

