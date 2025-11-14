NEKA SE DRŽI SVOJIH OGLEDALA I SKUPIH OBRVA! Pevač besan kao ris na Kebu, nakon što je ponizio njegov rad: Dovoljno govori o kakvom se čoveku radi... (FOTO)

Novi estradni rat u najavi!

Dragan Kojić Keba izjavio je da je numera "Duh iz bombonjere", koju izvodi Bojan Bjelić, "jeftina". Nakon toga je demantovao sam sebe i rekao da nije to izjavio. To je ispratio i Bojan Bjelić, koji se posle toga oglasio na svojim društvenim mrežama.

"Te reči moraju doći od mnogo relevantnije osobe"

- Da bi me dotakao komentar o tome da li je pesma "Duh iz bombonjere" jeftina ili skupa, mora doći od mnogo relevantnije i kompetentnije osobe čije mišljenje cenim i poštujem kada je u pitanju vrednost nečega - naveo je Bojan Bjelić.

On je dodao i da smatra neprimerenim Kebino poricanje izjave koja je zabeležena kamerom:

- Gospodinu Kojiću bi bolje bilo da se drži ogledala ispred sebe i svojih "skupih" obrva, jer sama situacija da je nešto izgovorio pred kamerama, a kasnije tvrdio da to nije tačno, dovoljno govori o kakvom se čoveku i karakteru radi.

Autor: Pink.rs