Novi estradni rat u najavi!
Dragan Kojić Keba izjavio je da je numera "Duh iz bombonjere", koju izvodi Bojan Bjelić, "jeftina". Nakon toga je demantovao sam sebe i rekao da nije to izjavio. To je ispratio i Bojan Bjelić, koji se posle toga oglasio na svojim društvenim mrežama.
"Te reči moraju doći od mnogo relevantnije osobe"
- Da bi me dotakao komentar o tome da li je pesma "Duh iz bombonjere" jeftina ili skupa, mora doći od mnogo relevantnije i kompetentnije osobe čije mišljenje cenim i poštujem kada je u pitanju vrednost nečega - naveo je Bojan Bjelić.
On je dodao i da smatra neprimerenim Kebino poricanje izjave koja je zabeležena kamerom:
- Gospodinu Kojiću bi bolje bilo da se drži ogledala ispred sebe i svojih "skupih" obrva, jer sama situacija da je nešto izgovorio pred kamerama, a kasnije tvrdio da to nije tačno, dovoljno govori o kakvom se čoveku i karakteru radi.
Autor: Pink.rs