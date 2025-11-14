JUNAČINE, MENE JE ODGOJILA NADICA! Kija Kockar se OBRAČUNAVA na mrežama, u jeku skandala sa Kaćom Živković! Nakon okršaja pokazala SKUPOCENI ROLEKS!

Nikome ne ćuti.

Katarina Živković i Kristina Kija Kockar bile su najbolje drugarice, a onda su žestoko počele da ratuju i iznose prljav veš.

Kija je otkrila ko je Kaćin emotivni partner, te je objavila njihove privatne prepiske, u kojima Živkovićeva navodi da ne može da se druži sa njom zbog Kijine fotografije sa Dijanom Hrkalović.

Zatim je Kaća najbrutalnije isprozivala Kockarevu, te joj poručila da je psihički obolela, da bi imala muža da "ima mozga" i da se vrati u rijaliti.

Nakon svega, Kija je otpočela javno obračunavanje na mrežama sa hejterima, te im je poručila da je nju odgojila Nadica i da zbog toga ne može niko da joj preti.

Zatim je objavila i snimak kako zavodljivo pleše, dok joj je na ruci sijao skupoceni sat marke Roleks.

