JUNAČINE, MENE JE ODGOJILA NADICA! Kija Kockar se OBRAČUNAVA na mrežama, u jeku skandala sa Kaćom Živković! Nakon okršaja pokazala SKUPOCENI ROLEKS!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock/Rajko Ristić ||

Nikome ne ćuti.

Katarina Živković i Kristina Kija Kockar bile su najbolje drugarice, a onda su žestoko počele da ratuju i iznose prljav veš.

Kija je otkrila ko je Kaćin emotivni partner, te je objavila njihove privatne prepiske, u kojima Živkovićeva navodi da ne može da se druži sa njom zbog Kijine fotografije sa Dijanom Hrkalović.

Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock/Rajko Ristić

Zatim je Kaća najbrutalnije isprozivala Kockarevu, te joj poručila da je psihički obolela, da bi imala muža da "ima mozga" i da se vrati u rijaliti.

Nakon svega, Kija je otpočela javno obračunavanje na mrežama sa hejterima, te im je poručila da je nju odgojila Nadica i da zbog toga ne može niko da joj preti.

Foto: Instagram.com/kijakockar

Zatim je objavila i snimak kako zavodljivo pleše, dok joj je na ruci sijao skupoceni sat marke Roleks.

Foto: Instagram.com/kijakockar

Autor: R.L.

#Kija Kockar

