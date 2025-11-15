AKTUELNO

Domaći

NAJMLAĐI DEDA NA ESTRADI! Cobe je svakom detetu kupio po stan, ima četvoro unučića, a evo koliko GODINA IMA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Porodičan čovek.

Pevač Slobodan Cobe Batjarević proslavio je rođendan, a društvo su mu pravile njegove unuke.

- Danas mi je divan dan, neka Bog da zdravlje ostalo ima sve kod Kineze - napisao je Batjarević uz fotografiju sa unukama i rođendanskom tortom.

Foto: E-Stock

pročitajte još

POLJUBAC NIJE PAO, ALI JE PALO MNOGO VIŠE OD TOGA! Filip i Teodora u NALETU STRASTI, ruke ispod jorgana "odradile" svašta! (VIDEO)

Cobe je napunio 44 godine, i zvanično je najmlađi deda na estradi. Pevač se u jeku popularnosti povukao sa estrade, pa se posvetio porodičnom životu.

On je ranije isticao da je svakom detetu kupio po stan, a njegovi naslednici podarili su mu četvoro unučadi.

Foto: E-Stock

Autor: R.L.

#Slobodan Cobe Batjarević

POVEZANE VESTI

Politika

PALMA SA SAMO 39 GODINA POSTAO DEDA! Evo kako izgleda njegov unuk: Jednom se pojavio u javnosti (FOTO)

Domaći

VELJKO OBJAVIO FOTKU NAJMLAĐEG SINA! Isaija drži loptu u rukama, a tata puca od ponosa (FOTO)

Domaći

KUPIO SAM SVAKOM DETETU STAN: Naš pevač zaradio ogroman novac, a sada pokazao kako živi u Nemačkoj

Domaći

Rodila je četvoro dece Vujadinu Saviću, a malo ko zna koliko godina zapravo ima Mirka Vasiljević

Domaći

Ovo je žena Dragana Stojkovića Bosanca: Godinama ju je osvajao, a evo je tajna njihovog srećnog braka (FOTO)

Domaći

Lepi Mića profitirao od rijalitija! Ispunio svojoj ćerki Sari veliku želju, a evo o čemu je reč (FOTO)