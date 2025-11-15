NAJMLAĐI DEDA NA ESTRADI! Cobe je svakom detetu kupio po stan, ima četvoro unučića, a evo koliko GODINA IMA!

Porodičan čovek.

Pevač Slobodan Cobe Batjarević proslavio je rođendan, a društvo su mu pravile njegove unuke.

- Danas mi je divan dan, neka Bog da zdravlje ostalo ima sve kod Kineze - napisao je Batjarević uz fotografiju sa unukama i rođendanskom tortom.

Cobe je napunio 44 godine, i zvanično je najmlađi deda na estradi. Pevač se u jeku popularnosti povukao sa estrade, pa se posvetio porodičnom životu.

On je ranije isticao da je svakom detetu kupio po stan, a njegovi naslednici podarili su mu četvoro unučadi.

Autor: R.L.