AKTUELNO

Domaći

Eva Ras prva glumica koja se skinula gola na filmu: O njenoj golotinji brujali i svetski mediji, zbog jedne scene ušla u legendu

Izvor: Kurir.rs/Mondo, Foto: TV Pink Printscreen ||

Eva Ras je za potrebe filma "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" pristala da potpuno obnažena stane ispred kamere i takva se pokaže javnosti, kada je malo ko to smeo.

To se dogodilo početkom šezdesetih godina, u vreme kada su takve scene bile gotovo nezamislive na domaćem filmu. Pomenuta scena je bila prekretnica, ne samo za njenu karijeru već i za tadašnji jugoslovenski film.

pročitajte još

MOLILA SAM DA BUDEM GOLA: Eva Ras priznala da je kolega odbijao poljubac sa njom u filmu: Hteo je da mi ogadi ulogu...

Foto: RED TV Printscreen

Ovde je prikazano nago telo žene, ali na način koji nije skandalozan i vulgaran, već umetnički. O tim kadrovima pisali su i svetski mediji, a jednom prilikom je i Eva govorila o tome šta joj je ova uloga donela.

pročitajte još

TI, ŽENO, NE MOŽEŠ BEZ S*KSA! Boki 13 napao Aleksandru Mladenović uživo u emisiji, ona mu odbrusila: Imam KATANAC kao Eva Ras!

"Kako bih se pokajala kad je taj film zadivio planetu Zemlju. Moj lik u filmu "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" je "Njujork tajms" opisao rečima: "Nova zvezda ukazala se na istoku, njeno ime je čistota erotika, Eva Ras je simbol jedinstvene lepote savremene evropske žene!" Stekla sam popularnost i van granica tadašnje Jugoslavije. Taj film ne prestaje da živi i svugde su me prepoznavali po sceni u kojoj naga ležim, a crna mačka skače na krevet i ugnezdi se na mojoj zadnjici pa se umiva i prede", rekla je Eva za "Blic" pre nekoliko godina i dodala:

Foto: PRINTSCREEN YOUTUBE/YU CRNI TALAS

"Nije bilo nikakvog simuliranja se*sa, bila je to žena koja je umela da razvlači pitu, da pravi čudesne, ogromne balone od sapunice, da pere veš i, kako je Bogdan Tirnanićpisao, umela je da pređe ulicu. I sve što je radila bilo je istinito, pita se mogla jesti, veš je bio opran, bez obzira na to što bi neko pomislio da je to bila samo gluma jer ja oduvek smatram da je vrhunac glumačkog umeća da glumac živi pred kamerama, jer na taj način uloga oživi i izmišljeni likovi postanu stvarni".

pročitajte još

EVA RAS U TEŠKOM STANJU! Ne može sebi da seče nokte ni da pere kosu, OVO SU DETALJI...

Danas, više od pola veka kasnije, ta scena se smatra kulturnim i istorijskim momentom jugoslovenske kinematografije, a Eva Ras glumicom koja je srušila tabu i otvorila nova vrata domaćem filmu.

Autor: Nikola Žugić

#Eva Ras

#Film

#glumica

#gola Eva Ras

#snimila film gola

POVEZANE VESTI

Domaći

MOLILA SAM DA BUDEM GOLA: Eva Ras priznala da je kolega odbijao poljubac sa njom u filmu: Hteo je da mi ogadi ulogu...

Domaći

Prva slika ćerke Eve Ras koja je umrla u 24. godini: Evo kako je glumica saznala za Kruninu strašnu smrt (FOTO)

Domaći

Hteo je da mi ogadi ulogu! Eva Ras priznala kako joj je kolega ZAGORČAO ŽIVOT jer nije hteo poljubac sa njom u filmu: Molila sam ih da budem gola, a o

Domaći

EVA RAS U TEŠKOM STANJU! Ne može sebi da seče nokte ni da pere kosu, OVO SU DETALJI...

Domaći

'FRANCUSKA POLICIJA NIŠTA NIJE OTKRILA' Smrt ćerke Eve Ras u 25. godini za glumicu je i dalje misterija: Možda se tamo upetljala u neke mračne stvari.

Domaći

EVA RAS SE VEĆ 22 GODINE BORI SA RAKOM: Nisam operisana, to je i dalje u meni... Evo i šta joj kažu lekari!