AKTUELNO

Domaći

Otkriveno! Evo čime se bavi supruga MC Stojana, nećete poverovati kada čujete gde su se upoznali

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com/mc_stojan ||

Pevač MC Stojan sve je iznenadio kada je pre mesec dana objavio fotografije sa građanskog venčanja i tako otkrio da je stao na ludi kamen.

MC Stojan tada nije hteo da detaljiše, ali se po fotografijama videlo da je venčanje održano u Bugarskoj.

pročitajte još

MC STOJAN MI JE UNIŠTIO OPREMU I NEĆE DA PLATI: Muzičar besan na našeg repera, izneo šok optužbe

MC Stojan nije krio da je srećno zaljubljen, ali krije kako izgleda njegova sadašnja supruga. I dok su bili vereni i putovali zajedno, on je često objavljivao zajedničke fotografije ali joj je uvek krio lice.

Foto: Instagram.com/mc_stojan

Kako pišu mediji, Stojanova supruga je stjuardesa koju je upoznao u avionu. Na putu ka jednom od nastupa sreo je stjuardesu koja mu se veoma dopala.

Njih dvoje su, navodno, flertovali u avionu, a onda joj je on dao broj telefona i Instagram. Ona mu se vrlo brzo javila započeli su vezi. Devojka je poreklom iz Bugarske i nije znala ko je Stojan sve dok nije videla njegov Instagram profil koji je dobila u avionu.

pročitajte još

Glasine ne prestaju da kruže nakon ženidbe MC Stojana: Ovo je lažan brak, iskoristio je Bugarku!

Venčali su se u mestu odakle je ona rodom, što znači da će Stojan, preko ovog venčanja i braka sklopljenog u Evropskoj uniji dobiti i njihove papire pošto je već za iste i aplicirao. Tako više neće morati da vadi l radnu vizu kada ide na nastupe, prenosi Svet.

Foto: Facebook.com

Ima kuću na Kosmaju, zamaskirana da se ništa ne vidi

MC Stojan ima vilu na Kosmaju, a komšija su otkrile kako se pevač ponaša kad ga sretnu na ulici.Među poznatima koji su rešili da sebi obezbede nekretninu na Kosmaju je i muzičar MC Stojan.

pročitajte još

MC Stojan se oženio a njenu reakciju su svi čekali: Evo šta mu je Zorana Mićanović poručila

Njegove komšije bile su rade da podele s nama svoje utiske o muzičaru.

- Idem ja kod njega na kafu. I majka mu je mnogo dobra žena, i sestra. Upoznao sam mu celu porodicu, tu smo mi, nema 50 metara udaljenosti između njegove i naše kuće - rekao je Milun, pa pokazao Stojanovu nekretninu, a onda se i našalio:

- Ono je njegova kuća, ona zamaskirana, da ne vide s ulice kad se kupaju.

pročitajte još

OŽENIO SE MC STOJAN: Reper stao na ludi kamen sa tajanstvenom crnkom (FOTO)

Foto: Instagram.com/mc_stojan

Autor: Nikola Žugić

#MC Stojan

#Reper

#Stjuardesa

#Venčanje

#treper

#žena MC Stojana

POVEZANE VESTI

Domaći

OŽENIO SE DINO DIZDAREVIĆ! Bivši zadrugar podelio fotografije sa svog najlepšeg dana! Evo kako su izgledali MLADENCI!

Domaći

SLAVI SA VERENICOM U NOVOJ KUĆI NA KIPRU! MC Stojan je krije od svih, a sada je objavio njenu fotorafiju (FOTO)

Domaći

GODINE SU SAMO BROJ: MC Stojan progovorio o vezi sa 22 godine mlađom Zoranom Mićanović!

Domaći

Ženi se Saša Kovačević: Posvetio se porodici, a evo kada će biti svadba

Domaći

Igor Kojić pre mesec dana pokrenuo novi biznis: Već obrće milione, evo čime je počeo da se bavi

Domaći

MC Stojan se oženio a njenu reakciju su svi čekali: Evo šta mu je Zorana Mićanović poručila