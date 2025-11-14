Otkriveno! Evo čime se bavi supruga MC Stojana, nećete poverovati kada čujete gde su se upoznali

Pevač MC Stojan sve je iznenadio kada je pre mesec dana objavio fotografije sa građanskog venčanja i tako otkrio da je stao na ludi kamen.

MC Stojan tada nije hteo da detaljiše, ali se po fotografijama videlo da je venčanje održano u Bugarskoj.

MC Stojan nije krio da je srećno zaljubljen, ali krije kako izgleda njegova sadašnja supruga. I dok su bili vereni i putovali zajedno, on je često objavljivao zajedničke fotografije ali joj je uvek krio lice.

Kako pišu mediji, Stojanova supruga je stjuardesa koju je upoznao u avionu. Na putu ka jednom od nastupa sreo je stjuardesu koja mu se veoma dopala.

Njih dvoje su, navodno, flertovali u avionu, a onda joj je on dao broj telefona i Instagram. Ona mu se vrlo brzo javila započeli su vezi. Devojka je poreklom iz Bugarske i nije znala ko je Stojan sve dok nije videla njegov Instagram profil koji je dobila u avionu.

Venčali su se u mestu odakle je ona rodom, što znači da će Stojan, preko ovog venčanja i braka sklopljenog u Evropskoj uniji dobiti i njihove papire pošto je već za iste i aplicirao. Tako više neće morati da vadi l radnu vizu kada ide na nastupe, prenosi Svet.

Ima kuću na Kosmaju, zamaskirana da se ništa ne vidi

MC Stojan ima vilu na Kosmaju, a komšija su otkrile kako se pevač ponaša kad ga sretnu na ulici.Među poznatima koji su rešili da sebi obezbede nekretninu na Kosmaju je i muzičar MC Stojan.

pročitajte još MC Stojan se oženio a njenu reakciju su svi čekali: Evo šta mu je Zorana Mićanović poručila

Njegove komšije bile su rade da podele s nama svoje utiske o muzičaru.

- Idem ja kod njega na kafu. I majka mu je mnogo dobra žena, i sestra. Upoznao sam mu celu porodicu, tu smo mi, nema 50 metara udaljenosti između njegove i naše kuće - rekao je Milun, pa pokazao Stojanovu nekretninu, a onda se i našalio:

- Ono je njegova kuća, ona zamaskirana, da ne vide s ulice kad se kupaju.

Autor: Nikola Žugić