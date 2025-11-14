Sloba Radanović i MC Stojan imaju nešto zajedničko! Otkako se saznalo čime se bavi pevačeva supruga, mreže ne prestaju da bruje

MC Stojan, naš poznati pevač i reper, nedavno je stao na ludi kamen i izgovorio je sudbonosno "DA", a malo ko zna zapravo šta ga povezuje sa Slobom Radanovićem!

Sloba Radanović, naš poznati pevač, trenutno je u braku sa prelepom Jelenom Radanović, sa kojom je dobio i decu, a pre nje bio je u braku sa Kristinom Kijom Kockar, pobednicom rijalitija "Zadruga".

Sloba se pre osam godina uselio u prvu sezonu rijalitija "Zadruga", kako bi se pokazao u najboljem svetlu i zauzeo svoje mesto pod našim estradnim nebom. No, međutim, nije očekivao da će mu se dopasti Luna Đogani, pa je svoju tadašnju suprugu Kiju Kockar prevario sa Lunom, a onda se ona nešto kasnije uselila na imanje i pobedila.

Sada, mreže ne prestaju da bruje o povezanosti Slobe i MC Stojana, s obzirom na to da je Stojanova supruga zapravo, kako mediji prenose, stjuardesa, a Slobina bivša žena, Kija je isto tako bila stjuardesa.

Autor: Nikola Žugić