Danas je važan dan za nju! Oglasila se Ivana Selakov nakon prvog solističkog koncerta, ima priliku za NJENO MALO SLAVLJE (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Naša pevačica Ivana Selakov nedavno je imala svoj prvi solistički koncert, a sada je na mrežama otkrila da ima povoda za slavljem, evo o čemu je reč!

Ivana Selakov, naša pevačica, pre nekoliko dana održala je svoj prvi solistički koncert nakon 20 godina karijere, a kako je brzo rasprodala MTS Dvoranu, svi prisutni su uživali u njenim pesmama, kojima je sumirala svoj dosadašnji rad.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Naime, od gostiju na koncertu, našli su se Mirza Selimović, Saša Kovačević, DJ Šone i mnogi drugi, dok se na koncertu pojavila udovica Darka Radovanovića koja je privukla ogromnu pažnju javnosti.

Sada, nakon ovog spektakla u MTS Dvorani, Ivana se oglasila na svom instagramu, otkrivši da je danas njenoj ćerki rođendan.

- Ljubičice moja, srećna i zdrava uvek bila. Srećan 7.rođendan - napisala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić

