Danas je važan dan za nju! Oglasila se Ivana Selakov nakon prvog solističkog koncerta, ima priliku za NJENO MALO SLAVLJE (FOTO)

Naša pevačica Ivana Selakov nedavno je imala svoj prvi solistički koncert, a sada je na mrežama otkrila da ima povoda za slavljem, evo o čemu je reč!

Ivana Selakov, naša pevačica, pre nekoliko dana održala je svoj prvi solistički koncert nakon 20 godina karijere, a kako je brzo rasprodala MTS Dvoranu, svi prisutni su uživali u njenim pesmama, kojima je sumirala svoj dosadašnji rad.

Naime, od gostiju na koncertu, našli su se Mirza Selimović, Saša Kovačević, DJ Šone i mnogi drugi, dok se na koncertu pojavila udovica Darka Radovanovića koja je privukla ogromnu pažnju javnosti.

Sada, nakon ovog spektakla u MTS Dvorani, Ivana se oglasila na svom instagramu, otkrivši da je danas njenoj ćerki rođendan.

- Ljubičice moja, srećna i zdrava uvek bila. Srećan 7.rođendan - napisala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić