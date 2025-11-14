AKTUELNO

Domaći

Sloba Radanović se obratio sinu sa Hilandara! Na Svete Vrače objavio njegov snimak, evo o čemu je reč (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svetog Kozme i Damjana, poznatiji kao Sveti Vrači. Ovaj dan Sloba Radanović dočekao je na Svetoj Gori, a imao je razloga da se obrati sinu.

Sloba Radanović je trenutno sa prijateljima na Hilandaru, a sa ove svete zemlje objavio je ikonu Sveti Vrači, a onda stavio i snimak svog sina Damjana.

- Danas je i imendan mojoj legendici - napisao je on u opisu videa i poručio mu: "Volim te".

Podsetimo, pevač već nekoliko dana obilazi manastire na Svetoj gori, a često pokazuje na Instagramu kako sve izgleda na ovom svetom mestu.

Foto: Instagram.com

Sloba: "Čitam bibliju"

Inače, Slobi ovo nije prvi put da je posetio najveću svetinju u Grčkoj. On je prošle godine u ovo vreme prvi put kročio na svetu zemlju i toliko se oduševio da je dao obećanje da će se ponovo vratiti, što se desilo sada.

On je tamo sa prijateljima, a ranije je pričao za Blic o tome koliko je pobožan.

- Prezadovoljan sam karijerom, ovo je moj san. Da mi je neko pričao pre 10 godina da ću biti ovo što sam danas... Potpisao bih to! Imao sam te neke skandale, privatne stvari, ali gledam da pamtim samo lepe stvari, da se izdignem iz situacije. Trebalo bi svi da zaboravimo neke stvari, da ne živimo u prošlosti, da živimo u sadašnjosti. Čitam Bibliju, to mi pomaže da se izdignem od nekih stvari, gledam da svaki dan pročitam po par glava Svetog pisma, svako treba da pročita to, to je osnova. Božija je uvek poslednja! - rekao je tad Sloba.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

#Biblija

#Damjan

#Hilandar

#Praznik

#Sloba Radanović

#pevač

#sin

#sin Damjan

POVEZANE VESTI

Društvo

Izgovorite ovu molitvu na Svete Vrače: Veruje se da donosi zdravlje i pomoć u ozdravljenju bolesnih

Extra

Vernici slave Svete Vrače Kozmu i Damjana: Jedna stvar je STROGO ZABRANJENA

Domaći

Podelio dirljive momente: Sloba Radnović objavio fotke sa sinom, evo kako provode zajedničko vreme

Extra

Obavezno izgovorite OVE REČI! Vernici danas slave Svetog Pavla Ispovednika -za njega se vezuje POSEBNA LEGENDA

Domaći

Supruzi bacam čarape u korpu! Sloba Radanović iskreno o odnosu sa Jelenom: U svemu je STROŽA OD MENE! Priznao i da li je LJUBOMORNA

Domaći

SLOBA RADANOVIĆ OTKRIO ISTINU O RALETU: Spomenuo i skandal s Anom Nikolić, evo kakav je kompozitor zapravo