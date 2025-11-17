AKTUELNO

Domaći

MNOGI SU MISLILI DA JE MLAĐA! Evo koje je godište Bebi Dol

Izvor: Pink.rs, Alo.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bebi Dol stekla je veliku popularnost kada je započela solo karijeru početkom 1980-ih nakon čega je postala jedna od najslušanijih pevačica u Jugoslaviji, a malo ko zna koliko godina ima pevačica.

Bebi Dol koja je 1991. godine predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji, povuka se iz javnosti početkom dvehiljaditih, a o kvalitetu njenih pesama govori činjenica da ih i danas slušaju mlađe generacije sa istim žarom.

Foto: Printscreen YouTube

ako je mlada zakoračila u svet muzike, mnoge je iznenadilo da Bebi Dol ima 63 godine.

Podsećamo, pevačica je nedavno odlučila da promeni ime. Ona je rođena kao Dragana Šarić, a od nedavno se zove Dana Todorović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Bebi Dol

#Dragana Šarić

#pevačica

#pravo ime Bebi Dol

POVEZANE VESTI

Domaći

SANJU VUČIĆ ZNATE SVI, A OVO JE NJENA MAJKA: Bave se istim poslom, a tek da vidite kako izgleda (FOTO)

Domaći

Da li ste znali da je ova pevačica majka Sanje Vučić? Kad vidite sliku biće vam jasno od koga je nasledila lepotu! (FOTO)

Domaći

Seljaka se iz stana u stan: Bila je velika zvezda Jugoslavije, a evo gde danas živi Bebi Dol

Domaći

Otkriveno koji je prvi Breskvičin posao: Iskustvo koje je stekla sa samo 15 godina danas joj je rešilo sve!

Showbiz

IZBEGLA SMRT ZA DLAKU! Pevačica preživela pad aviona, imala 15 operacija, pa od posledica dobila hroničnu bolest!

Domaći

Bebi Dol oduševila sve! Zapevala sa devojčicom u Knez Mihailovoj, ljudi bili oduševljeni prizorom (FOTO+VIDEO)