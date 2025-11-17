MNOGI SU MISLILI DA JE MLAĐA! Evo koje je godište Bebi Dol

Bebi Dol stekla je veliku popularnost kada je započela solo karijeru početkom 1980-ih nakon čega je postala jedna od najslušanijih pevačica u Jugoslaviji, a malo ko zna koliko godina ima pevačica.

Bebi Dol koja je 1991. godine predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji, povuka se iz javnosti početkom dvehiljaditih, a o kvalitetu njenih pesama govori činjenica da ih i danas slušaju mlađe generacije sa istim žarom.

ako je mlada zakoračila u svet muzike, mnoge je iznenadilo da Bebi Dol ima 63 godine.

Podsećamo, pevačica je nedavno odlučila da promeni ime. Ona je rođena kao Dragana Šarić, a od nedavno se zove Dana Todorović.

Autor: Nikola Žugić