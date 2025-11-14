Zlikovci u crnom love Srbe po Hrvatskoj: Vedrana Rudan, kao i uvek, bez dlake na jeziku: Veličaju LAŽNOG heroja, prevaranta i LOPOVA!

Vedrana Rudan već neko vreme vodi bitku protiv opake bolesti, a kako njeni nalazi pokazuju, stanje joj se dodatno pogoršalo.

Kako je u novoj kolumni "Očaj" opisala, Vedrani je lekar saopštio da bolest napreduje, a to je nju, kako kaže, obradovalo jer ne može više da podnese život u Hrvatskoj.

Tekst vam prenosimo u celosti:

Moj onkolog mi je juče rekao, bolest napreduje, gospođo, tešite se, još niko iz života nije živ izašao.

Razveselio me, život u Hrvatskoj više ne mogu podneti.

Kako je moguće da horde građana dižu u nebesa lažnog heroja, prevaranta, manipulatora, lopova i katolika koji nikad nije čuo za Isusa? Kao ni njegov Veliki Obožavatelj. Jesmo li baš svi slepi, glupi i zli?

Horde ludaka i mladih i starih obučenih u crno love po Hrvatskoj Srbe. Ej, rat je završio pred 30 godina? Ima li normalnih u Hrvatskoj?

Zašto se ne javi neko tko bi nas očajnike mogao utešiti. Strašno je gledati divljake koji su nam zemlju pretvorili u igralište gde svaki u crno obučen zlikovac može palicom krojiti našu sudbinu.

Meni je ovih dana više nego morfij trebao glas Čoveka.

Znala sam da ga neću čuti.

Čula sam ga.

Koja sreća.

Koje olakšanje.

I nada, konačno nada.

Javio se riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osudio je ponašanje mladih koji su se obukli u crno i nameravali napasti druge.

Na koncertu “Rijeka se budi” rekao je: “Je li buđenje našeg naroda da se stalno vraćamo u prošlost? Ili trebamo tražiti drugačiji put – kakvu Crkvu i kakve kršćane želimo u društvu?”

Konačno sam čula glas razuma na brodu ludaka koji u oluji traži stenu u koju bi se zabio.

Jednom sam imala čast razgovarati s njim. Nisam vernica i nikad neću postati, stoga sam ga pitala kako da mu se obratim.

“Zovite me Mate”, rekao je.

Nasmejala sam se, ali sam ipak puna nelagode preko usta prevalila “Mate”.

Učinit ću to i sada.

Mate, znate li koliko značite nama koji smo izgubili svaku nadu?

Mate, znate li koliko Vas volimo?"

Autor: Nikola Žugić