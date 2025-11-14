Sve ću prijaviti policiji: Kija Kockar donela odluku u JEKU DRAME sa Katarinom Živković: Ovo mora da se zaustavi!

Au, drama ne prestaje!

Kija Kockar nekoliko dana je vodila medijski rat sa bivšom prijateljicom Katarinom Živković, a sada je na mrežama podelila poruke koje je dobila od nepoznatog muškarca i rešila je da slučaj prijavi policiji.

- Hvala svima na podršci u proteklih par dana, a pogotovo hvala svima na podršci za ovu poslednju stvar i za monstruozne poruke koje sam godinama dobijala. Čovek očigledno godinama ne odustaje. Vidite sami kakve je grozote i pretnje pisao meni, mojoj porodici i mojoj majci. To su ozbiljne pretnje i ugrožavanje bezbednosti, zbog čega sam kontaktirala njegovu kompaniju i prijaviću ga policiji. Ovo mora da se zaustavi, jer je veoma zabrinjavajuće da se odrasli muškarac sa porodicom ponaša na ovakav način. Nadam se da ce i njegova kompanija i policija reagovati kako treba.

Hvala još jednom svima koji su mi poslali poruke. Morate da shvatite da ih je zaista mnogo, vezano za razne stvari u proteklih par dana, pa i za ovo sinoć. Ako nekom nisam odgovorila, neka zna da sam sve pregledala i pročitala. Jednostavno, trebalo bi mi dva dana da odgovorim baš svima. Potrudila sam se da odgovorim kome sam mogla, a ako nisam, neka zna da je poruka pročitana i ovako vam se javno zahvaljujem - napisala je Kija.

Kaća Živković se javno obratila Kiji

Kaća je ispričala kako smatra da Kija ima psihičkih problema, te da joj je žao što joj je verovala i zavolela.

- Ne znam gde gori, suza nema razloga da bude bar sa moje strane. Ljuta sam, ali na sebe, ne mogu da verujem da je moja procena toliko loša i da sam pustila u svoj život osobu koja vapi da joj se pomogne. Mislim na psihijatra, stručnu pomoć, toj devojci treba pomoći, njoj stvarno nije dobro - rekla je Kaća i dodala:

- Kija je sama našim prepiskama potvrdila ono što sam ja rekla, ne vidim gde sam ja slagala. Nije dobrodošla jer je bliska sa osobom, sa Dijanom Hrkalović. Neću da ulazim u detalje. Nije dobrodošla onog momenta kada je to primećeno na njenom Instagramu, tad smo odličili da nas dve možemo da se viđamo i družimo, ali ne u mom porodičnom domu. Kada sam joj pisala o situaciji, toliko je bila bezobrazna i arogantna da mi nije dozvolila da završim do kraja, da me sasluša prijateljski, sasekla me je u korenu. Ona je potvrdila šta sam ja rekla.

Autor: Nikola Žugić