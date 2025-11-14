AKTUELNO

CELA SOBA KAO LUKSUZNI BUTIK! Sandra Afrika kiriju plaćala 1.000 evra mesečno, a sada se seli u svoj stan: Svi gledaju u jednu prostoriju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Sandra Afrika godinama je živela kao podstanar, a onda je iskeširala pozamašnu sumu novca za svoju prvu nekretninu. Sada je otkrila da će uskoro da se useli u svoj dom.

Sandra Afrika nije krila da je mesečno izdvajala 1.000 evra za kiriju kako bi uživala u prostranom domu, a onda je otkrila da je konačno kupila stan. Sada je objavila fotografiju i obavestila javnost kako teku pripreme.

- Još samo malo, omiljena prostorija - napisala je Sandra.

Foto: Instagram.com

Ona je slikala jednu prostoriju koja je pretvorena u garderober. Tu su ormani koji su u staklu i sa unutrašnjim osvetljenjem, a na sredini sobe nalazi se komoda u kojoj će stajati nakit.

Ovo izgleda kao najluksuzniji butik i svi su gledali ove kadrove bez daha, hvaleći njen ukus.

Sagradila vilu u Šapcu od 700 kvadrata

Sandra nam je pre nekoliko godina otvorila vrata svoje kuće u Šapcu u kojoj je tada i dalje živela sa bivšim dečkom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom sa kojim je zajedno uložila novac i sazidala ovaj mali dvorac od 700 kvadrata.

- Savetovala sam se sa stručnjakom za uređenje doma, ali sam isto tako i ja imala početnu ideju kako bih volela da sve izgleda. Otprilike sam naglasila šta želim da dobijem od prostora, pa je tako i čitava kuća u Šapcu opremljena - rekla je tada pevačica za Super TV.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

