Čekala sam dečka, došla je njegova žena: Bivša manekenka otkrila kako je saznala da je zapravo LJUBAVNICA, a ne centar sveta: Prestravila sam se!

Bivša hrvatska manekenka Simona Mijoković u svojoj autobiografiji otkrila je najteže trenutke svoga života. Ona se osvrnula i na to kako nije znala da je ljubavnica, a onda joj je supruga od partnera sve objasnila.

U svojoj novoj knjizi "Kako sam tražila ljubav" Simona Mijoković iskreno i bez zadrške progovara o najmračnijim epizodama iz svog života. Među nizom potresnih priča ističe se i jedan trenutak koji nikada neće zaboraviti.

Naime, prisetila se situacije kada je, očekujući muškarca s kojim se viđala, na dogovoreni sastanak stigla njegova supruga.

- Mislila sam da ću se naći s njim, ali ona je bila na tom mestu, bila sam iznenađena, prestravljena. Šta je sad to, bojala sam se - rekla je ona.

Kako je dodala, nije očekivala reakciju kakvu je dobila.

- Ona mi je rekla: 'Ne boj se, nisi jedina, nisi poslednja, ti si samo jedno izgubljeno jagnje koje je zalutalo u naš brak i ja ti želim da nađeš živog Boga'. To je žena koja je bila izuzetne vere - ispričala je Simona za IN magazin.

Postala baka u 41. godini

Inače, Simona je pričala i o tome da joj se najstarija ćerka Gabrijela nedavno porodila, ali da ona nije zadovoljna njenim izborom partnera.

- Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji. Ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu. Ona je rekla 'da' životu sa 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju porodicu - rekla je Simona.

Podsećanja radi, Simona je 2016. uplovila u bračne vode sa Stanislavom Mijokovićem. Zajedno su dobili čak četvoro dece, a trenutno žive u Austriji.

Autor: Nikola Žugić

