Prvi rođendan bez oca! Oglasila se Marija Šerifović nakon sahrane tate Rajka, evo šta je poručila na sebi poseban dan (FOTO)

Marija Šerifović, naša poznata pevačica, pre nekoliko dana sahranila je oca Rajka Šerifovića, a danas joj je zapravo prvi rođendan bez njega, te se oglasila na mrežama!

Otac poznate pevačice Marije Šerifović, muzičar Rajko Šerifović, preminuo je nakon kraće i teže bolesti. Vest o njegovoj smrti pogodila je mnoge, posebno zbog činjenice da se Rajko do poslednjih trenutaka svog života borio tiho, daleko od javnosti, a da je muzika bila nerazdvojni deo njega do samog kraja.

Pre nekoliko dana, tačnije pre dva dana, Marija je zajedno sa Danijelom Pavlovićem, majkom, ali i mnogobrojnom rodbinom i prijateljima, sahranila Rajka u rodnom Kragujevcu, a njen govor rasplakao je sve na groblju.

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćes nam nedostajati...Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevacica Verica - piše u govoru.

Inače, Mariji je danas rođendan, samo dva dana nakon sahrane pokojnog oca, te se tako sada oglasila na društvenoj mreži instagram.

- Tvoje je samo to što daš. Hvala svima na lepim željama. Volim vas sve i čujemo se brzo - napisala je Marija uz fotografiju ljubičasto-rozeg neba.

Podsetimo, Rajko Šerifović se rodio i živeo u Kragujevcu, gradu u kojem je proveo najveći deo svog života i gde su ga mnogi znali kao vedrog čoveka, talentovanog bubnjara i čoveka specifičnog duha. Muzika je bila njegova najveća ljubav, a upravo je kroz nju godinama bio povezan sa kulturnom i estradnom scenom. Bio je čovek koji je znao šta znači scena, aplauz i život muzičara.

Poslednji put u javnosti se pojavio na koncertu svoje ćerke Marije, održanom u martu ove godine. Sedeo je u prvom redu, vidno emotivan i ponosan. U jednom trenutku podigao je čašu i nazdravio, a Marija ga je tada primetila, obratila mu se i pokazala koliko joj znači njegova prisutnost. Taj trenutak ostao je zapamćen kao jedan od najemotivnijih momenata sa koncerta, jer je jasno otkrivao porodičnu bliskost, uprkos svim ranijim nesuglasicama koje su bile javno poznate.

Rajko je bio u braku sa Vericom Šerifović od 1982. do 2003. godine, a iz tog braka rodila se Marija. Njihov odnos kroz godine bio je složen, ali oboje su više puta isticali da su uprkos svemu ostali povezani preko muzike i kroz roditeljsku ljubav. Nakon razvoda, Rajko je ponovo zasnovao porodicu i dobio sina Danijela, pa tako Marija ima polubrata sa kojim je takođe uspostavila odnos.

Za Rajka mnogi pamte da je umeo da bude otvoren, temperamentan i neposredan. Ljudi bliski njemu navode da je do poslednjeg dana ostao svoj, čovek koji je voleo život, druženje i scenu, ali i čovek koji je imao ogromnu mekoću u sebi kada je reč o deci.

Autor: Nikola Žugić