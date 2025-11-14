Proslavljala je krsnu slavu sa mnom i suprugom, ne s porodicom: Karambol na estradi! Sve bukti između Kije i Kaće, pevačica urnisala pobednicu Zadruge: Kako ti se zove oženjeni ljubavnik? (FOTO)

Katarina Živković, naša pevačica i Kristina Kija Kockar, pobednica "Zadruge 1", ne prestaju da ratuju, a sada se ponovo oglasila pevačica na svom instagram nalogu!

Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", Kristina Kija Kockar, nedavno se pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici Katarini Živković, nakon čega se sve saznalo.

Zajedno su slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj. Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak.

To nije promaklo ni medijima ni prisutnim gostima, a Katarina je pre nekoliko dana u jednoj emisiji, na pitanje zašto joj nije došla drugarica, rekla da su tu bili oni koji su trebali da budu. Kija se potom pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici, nakon čega se sve saznalo.

Sada se, posle pregršt optužbi, ponovo oglasila Katarina, koja nije štedela reči na račun Kockareve.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu KOJU STE VI BIRALI TAKVU KAKVA JESTE, ja sam svoju birala, ONA JE ZA MENE SVETINJA, trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi novinari znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stvari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete – opcija ignor ne postoji napisala je pevačica i dodala:

Postaviću još jednom pitanje – Kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik Žandarmerlje blizak onoj koju ne poznaješ, ali njom uredno pretiš novinarima?

Autor: Nikola Žugić