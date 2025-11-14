U AFERU A. K. UMEŠAN I POLITIČAR IZ REPUBLIKE SRPSKE?! Policija pronašla SKANDALOZNE snimke - nosio žensku odeću, šminku i haltere

A. K. uhapšen je zbog sumnje krivičnog dela ucene, a sada mediji prenose da je u ceo skandal umešan i političar iz Republike Srpske.

Kako navode mediji, iz izvora bliskih istrazi, uhapšeni A.K. je godinama održavao tajnu emotivnu vezu sa jednim mladim političarem iz Republike Srpske, koji se javnosti, kako navode, predstavlja kao borac protiv korupcije i zaštitnik "pravih vrednosti".

Pronađeni snimci sa političarem

Tokom pretresa stana A.K. policija je navodno pronašla više elektronskih uređaja i privatnih snimaka, a na jednom je, kako tvrde, pomenuti političar.

- Na snimcima se nalazi mladi političar u intimnim odnosima sa A. K. Ona je dominantna, dok on nosi žensku odeću, haltere, štikle i šminku. Materijal je veoma intiman i neprijatan za gledanje, posebno zato što se radi o osobi koja se u javnosti predstavlja potpuno drugačije - tvrdi izvor za medije i dodaje da su snimci nastali tokom dužeg vremenskog perioda, što ukazuje na to da se navodno radilo o dugotrajnoj vezi.

Kako se dalje navodi, identitet mladog političara za sada se čuva u strogoj tajnosti, iako su određene institucije već upoznate sa sadržajem materijala.

Uhapšen zbog sumnje da je ucenjivao Vujadina Savića

Podsećanja radi, transrodna osoba A. K. (21), uhapšena zbog osnovane sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama.

Posle hapšenja je smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora.A. K. po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu tokom septembra pretresen stan na Vračaru u kojem živi, a potom je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i uhapšena.

- Ona se već neko vreme nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu odlukom Trećeg osnovnog suda - kaže izvor "Blica".

A.K. (21), koja je uhapšena 25. septembra, o čemu je Kurir izveštavao početkom oktobra jer je ucenjivala Vujadina Savića, koji ju je prijavio za reketiranje i iznudu, vodila je život na visokoj nozi.

Ova transrodna starleta nije promenila pol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi podsećala na ženu. Kako Kurir saznaje, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante. Uložila je više od 50.000 evra u promenu fizičkog izgleda.

Autor: M.K.