ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ SE OGLASILA IZ VILE NA DEDINJU! Evo kako provodi vreme u Srbiji: Oko nje luksuz, a tek da vidite ŠTA GLEDA (FOTO)

Anastasija Ražnatović nedavno je sa svojim suprugom, fubalerom Nemanjom Gudeljom doputovala iz Sevilje u Srbiju.

Naime, Cecina ćerka Anastasija sada se na svom profilu na Instagramu oglasila iz vile na Dedinju i pokazala kako provodi hladne jesenje dane. Anastasija je u luksuznoj vili snimila ogroman televizor i deo skupocenog nameštaja, a gledala je film "Noje", koji je inače biblijom inspirisani film i zasnovan je na priči o Nojevoj barci.

Anastasija po svemu sudeći uživa u toplini svog doma i njenoj sreći nema kraja.

Otkrila ključ dobrog izgleda

Inače, Anastasija danas važi za jednu od najzgodnijih devojaka na našoj sceni, a iskreno je govorila jednom prilikom i o periodu kada je vodila borbu sa viškom kilograma. Ona je tada otkrila kako je smršala 20 kilograma.

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija tada i dodala:

- Ako pojedem nešto slatko, odmah odem na trening kako bih što pre sagorela kalorije. Ključ dobrog izgleda je definitivno u redovnom vežbanju.

Autor: M.K.