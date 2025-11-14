AKTUELNO

Domaći

SVI GLEDAJU U BRUTALNI DEKOLTE HANE IKODINOVIĆ! Snimala se u topiću, pa govorila o ljubavi: Loši momci imaju dobar ukus (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ćerka Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu koja izaziva pažnju javnosti.

Ona je u poslednje vreme jako aktivna na mrežama gde je prati veliki broj ljudi.

Hana je sada na svom TikTok nalogu podelila snimak iz automobila, a na sebi ja imala crni topić sa dubokim dekolteom.

-Shvatila sam da nemam ja loš ukus za momke. Već loši momci imaju dobar ukus - napisala je ona u opisu.

Foto: TikTok.com

Hana studira u Španiji

Inače, Hana se preselila u Španiju kako bi studirala psihologiju, ali je kasnije odlučila da promeni fakultet.

Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je Nataša nedavno.

Foto: TikTok.com

Inače, Nataša je uvek isticala koliko prisan odnos ima sa ćerkom.

- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.

Autor: Pink.rs

#Dekolte

#Hana Ikodinović

#Nataša Bekvalac

POVEZANE VESTI

Domaći

Svi gledaju u brutalan dekolte Hane Ikodinović: Obukla providan kombinezon prekriven cirkonima (FOTO)

Domaći

EMOTIVNI RASTANAK NATAŠE I HANE! Pevačicina ćerka ostaje u Španiji da studira, ona na ivici suza: Čuvam ti leđa, došla sam da se pozdravim... (FOTO)

Domaći

Ćerka Nataše Bekvalac istakla dekolte! Hana Ikodinović živi život punim plućima, komentari pljušte na sve strane (FOTO)

Domaći

Nekada je heroj majka, a ne otac: Isplivao snimak kada je Hana Ikodinović bila mala, ona raznežila sve: Bravo devojčice! (VIDEO)

Domaći

MINI ŠORTS SA ŠLJOKICAMA, A GORE KORSET! Hana Ikodinović će večeras zapaliti grad: Spremila se za izlazak i sija kao MILION DOLARA (FOTO)

Domaći

Mama, ako ikad posumnjaš u sebe: Emotivna poruka Hane Ikodinović Nataši oduševila javnost