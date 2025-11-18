OTAC JOJ BIO MILIONER, A ONA ZAVRŠILA U KOLIBI SA MIŠEVIMA! Pevačica se povukla iz javnosti, a sad se bori sa viškom kilograma: Zbog toga ne mogu da smršam

Pevačica Dunja Ilić godinama nije bila deo estrade, a nedavno je najavila povratak. Ona je otkrila da se trenutno bori sa viškom kilograma i o borbi je otvoreno govorila.

Dunja je sada objasnila da ne može da smrša jer nakon treninga jede nezdravu hranu.

- Za sve koji se pitaju zašto ne smršam... Ja uključim muziku i trčim dok mi slezina na usta ne ispadne i onda dođem kući i pojedem kilo bureka - napisala je ona šaljivo.

Inače, Dunja je nedavno objasnila da dijete drži samo iz zdravstvenih razloga.

- Treniram i držim dijete isključivo jer imam rizik od dijabetesa i moram da se držim na 69 kilograma. Što se mene tiče, kada se namunjim, ja sebi grmim i sa ovih 76 kilograma - poručila je tada.

Otac joj bio milioner

Dunja je svojevremeno govorila o ocu koji je bio milioner, a onda je bankrotirao i ostao bez ičega. Ona je jedno vreme živela u kolibi sa zemljanim kupatilom i oronulim zidovima.

