AKTUELNO

Domaći

BRATU NIJE BILA NA SVADBI: Ovo je istina o porodici Emine Jahović, snajka PROMENILA VERU i uzburkala odnose sa bližnjima, a evo kako izgleda i šta radi sestra Sabina (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedno od poslednjih porodičnih okupljanja pevačice Emine Jahović sa bratom i snajkom još jednom je pokrenulo priče o njihovim odnosima.

Fotke sreće i zajedništva na teniskom meču, ali i prošlost prepuna tračeva i spekulacija, opet su bile u fokusu javnosti.

Foto: Instagram.com

Dušica Trninić i Mirsad Turkdžan, Eminin rođeni brat, venčali su se u Srbiji, tačnije u Novom Pazaru, nakon što su već imali sina. Pričalo se da Emina nije prisustvovala venčanju jer nije podržavala snajku, ali se ispostavilo da je venčanje bilo skromno i bez pompe, te da Emina zapravo veoma voli Dušicu.

Foto: Instagram.com

Dušica je pre braka iz pravoslavlja prešla u islam, što je, kako se šuškalo, izazvalo različite reakcije u njihovim porodicama.

Foto: Instagram.com

Pevačica je demantovala glasine o lošem odnosu sa snajkom. Na društvenim mrežama često deli zajedničke fotografije, a Dušicu je čak angažovala kao promo lice za svoj brend.Emina se, inače, jednom prilikom osvrnula na krah braka sa turskim pevačem Mustafom Sandalom, te je prvi put ispričala kako je njena porodica reagovala na to.

- Majka Senija i sestra Sabina naročito su bile protiv toga. Mama je baš volela Mustafu i fino su se slagali. U nekim momentima mi se činilo da njega više voli od mene - ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

Foto: Instagram.com

Emina i njena sestra Sabina su jako bliske.Sabina je, podsetimo, doktorka. Završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečije psihologije u Beogradu, gde je radila u Dnevnoj bolnici za adolescente tokom deset godina. Pored toga, stekla je deo psihoanalitičke edukacije u Italiji.

Danas Sabina radi u privatnoj praksi sa decom, adolescentima i odraslima.

Autor: M.K.

#Brat

#Emina Jahović

#Porodica

#Snajka

#pevačica

#svadba

#vera

POVEZANE VESTI

Domaći

INTRIGE O PORODICI EMINE JAHOVIĆ Rođenom bratu nije bila na venčanju, snajka promenila veru, a ovako zarađuje pevačicina sestra Sabina

Domaći

Lepa Beograđanka zbog košarkaša prešla u islam: Emina Jahović rođenom bratu nije bila na svadbi, a evo kako se slaže sa snajom

Domaći

POGLEDAJTE KOJE NEKRETNINE POSEDUJE EMINA JAHOVIĆ! Paparaco snimci iz Novog Pazara - Meštani progovorili o pevačici i njenoj porodici, a nova VILA odi

Domaći

PREKINUT KONCERT EMINE JAHOVIĆ! Pevačica zaustavila muziku i obratila se publici: Užasno... (FOTO)

Domaći

TRUDNA MILICA TODOROVIĆ BLISTA NA KONCERTU EMINE JAHOVIĆ! Pevačica peva i đuska na bini sa stomakom do zuba: Prihvatila sam ovo, iako nisam reprezenta

Domaći

Emina Jahović nije došla bratu na svadbu, pričalo se da mrzi snajku: Ovom slikom je sada stala na put tračevima (FOTO)