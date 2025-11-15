BRATU NIJE BILA NA SVADBI: Ovo je istina o porodici Emine Jahović, snajka PROMENILA VERU i uzburkala odnose sa bližnjima, a evo kako izgleda i šta radi sestra Sabina (FOTO)

Jedno od poslednjih porodičnih okupljanja pevačice Emine Jahović sa bratom i snajkom još jednom je pokrenulo priče o njihovim odnosima.

Fotke sreće i zajedništva na teniskom meču, ali i prošlost prepuna tračeva i spekulacija, opet su bile u fokusu javnosti.

Dušica Trninić i Mirsad Turkdžan, Eminin rođeni brat, venčali su se u Srbiji, tačnije u Novom Pazaru, nakon što su već imali sina. Pričalo se da Emina nije prisustvovala venčanju jer nije podržavala snajku, ali se ispostavilo da je venčanje bilo skromno i bez pompe, te da Emina zapravo veoma voli Dušicu.

Dušica je pre braka iz pravoslavlja prešla u islam, što je, kako se šuškalo, izazvalo različite reakcije u njihovim porodicama.

Pevačica je demantovala glasine o lošem odnosu sa snajkom. Na društvenim mrežama često deli zajedničke fotografije, a Dušicu je čak angažovala kao promo lice za svoj brend.Emina se, inače, jednom prilikom osvrnula na krah braka sa turskim pevačem Mustafom Sandalom, te je prvi put ispričala kako je njena porodica reagovala na to.

- Majka Senija i sestra Sabina naročito su bile protiv toga. Mama je baš volela Mustafu i fino su se slagali. U nekim momentima mi se činilo da njega više voli od mene - ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

Emina i njena sestra Sabina su jako bliske.Sabina je, podsetimo, doktorka. Završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečije psihologije u Beogradu, gde je radila u Dnevnoj bolnici za adolescente tokom deset godina. Pored toga, stekla je deo psihoanalitičke edukacije u Italiji.

Danas Sabina radi u privatnoj praksi sa decom, adolescentima i odraslima.

Autor: M.K.