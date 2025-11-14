Nakon što je Kaća javno iznela da Kija ima oženjenog ljubavnika, oglasila se Kockareva, u slučaj uplela i Slobu Radanovića: Iznela ŠOK detalje, pa opet urnisala bivšu drugaricu (FOTO)

Rat bivših prijateljica ne prestaje!

Javna prepucavanja i svađe bivših velikih prijateljica Katarine Živković i Kristine Kije Kockar danima već pune novinske stupce.

Kija je sada putem Instagram odgovorila Katarini na optužbe da ima oženjenog ljubavnika, a ni ovog puta je nije poštedela u komentarima. Naime, Kija je demantovala Katarinine navode, a istakla je i da je čovek kojeg je pevačica spomenula njen prijatelj, ali i prijatelj njenog bivšeg supruga, poznatog pevača Slobe Radanovića.

- Neko ko mi je bio prijatelj toliko godina trebalo bi da zna da ja nikome nisam bila ljubavnica. Ovo bi čak i moj bivši suprug, koji mi želi sve najgore, i ja njemu, mogao da uvek potvrdi. Teška srca, ali on ima čast. Čovek o kojem pričaš se zove Aleksandar i dobar je drug sa Milanom, sa mojim bivšim suprugom Slobodanom, a ja sam još bolja sa njim i sa njegovom ženom (ne znam što ga u lažima razvodiš) i još ga stavljaš u suspenziju, čovek radi - obratila se Kija putem storija i dodala:

- Neko ko nešto zna - napiše. Šta mene pitaš preko storija? Ne znam ni kako Milan dozvoljava da tako olako pričaš laži o njegovom drugu. Kao neko ko te zna, tvoja nemoć sad nema granicu. Ljudi ti se smeju. Oni koji su te savetovali da iskuliraš sve su ti zaista bili prijatelji. Katarina, toliko zna o tebi, znaš i sama - poručila je Kija.

Autor: M.K.