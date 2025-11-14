POSTOJE RAZLOZI ZAŠTO NAM JE ŽANDARMERIJA NADZIRALA KUĆU! Katarina Živković progovorila o mužu kojeg je krila od očiju javnosti: On je divan, ali da vidimo Kijinog ljubavnika (FOTO)

Javno prepucavanje Kristine Kije Kockar i Katarine Živković ne prestaje. Sada je Kaća odgovarala na komentare na društvenim mrežama nakon što je rekla da je Kija bila u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije.

Kija je rekla kako su Katarininu porodičnu kuću često nadzirali pripadnici žandarmerije, a mnoge je zanimalo zbog čega.

"Što su ti nadzirali kuću?", napisao je jedan korisnik Instagrama.

- Postoje razlozi, a Kiju pitajte za ime onog ko je bio jedan od njih što je nadzirao, za ime i prezime. Ako može preko veze - odgovorila je Katarina.

- Katarina urazumi se, žena je rekla da je tvoj suprug divan čovek, ti je napala i izvređala, ali ona i dalje stoji iza toga da je fin bio i divan prema njoj. Samo je pokazala ko je, a ljudi su videvši da je ološ sami prosudili. Kija je samo pokazala ko je. A dete ti takođe nije vređala, ljuti se na sebe što si takvog odabrala i ostavi ženu na miru, vidiš da je boli đo** za tebe - glasio je sledeći komentar na koji Katarina takođe nije ostala imuna.

- Naravno da je divan, to znamo svi. Sada čekamo da čujemo kako se zove njen ljubavnik pa da njegovu divnoću stavimo na procenu. Dobila sam informaciju da će uskoro otkriti njegov identitet.

Autor: M.K.