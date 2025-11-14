Dobijam strašne uvrede, iza kojih stoji možda i ona: Kaća otkrila koliko ju je Kija povredila, pa progovorila o TUŽBI, oženjenom žandarmu i svom suprugu: On ju je najbolje dočekao, a ona ovako...

Govorila o svemu bez zadrške!

Katarina Živković još jednom se oglasila nakon što ju je Kija Kockar demantovala i tvrdila da nije u emotivnoj vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije, pa je pevačica istakla mnoge detalje koje zna o pobednici "Zadruge".

- Ona me je uvredila. Ne znam o kojoj porodici govori, kad slavu svoju slavi u mojoj kući, sa mnom i sa mojim suprugom. Ja nisam kaluđerica, svoj život sam svesno birala! Neću da ulazim u tuđe krevete, neću da se pravdam ikome išta! Nemam čega da se stidim, samo branim ono što je moje. Kad sam dobila svog anđela, svoje dete, taj poriv u meni je samo još jači - rekla je Katarina Živković.

- Mnogi su znali ko je moj suprug, pa nisu rekli. Otkrila sam istinu, što se tiče pripadnika MUP-a koji je suspendovan. On je blizak saradnik Dijane, sve što sam rekla sve je istina. Mislila sam da mi nikad neće značiti ta neka podrška koleginica, ali mi stvarno znači sad, baš ih je mnogo, i Ceca, dosta mojih prijatelja... Svi oni znaju zašto ja reagujem ishitreno, postoji razlog! Uvek ću braniti svoje, i to životom! - dodala je Kaća.

- Kija ima lažne prijatelje, ona stoji iza tih nekih profila na mrežama, pa to predstavlja javno kao da su njeni prijatelji, a zapravo... U dogovoru sa suprugom sam se dogovorila da nas dve možemo da se viđamo, samo ne u našoj kući. On ju je najbolje dočekao, a ona ovako... Da li ću je tužiti? O tome ćemo drugi put. Spominje se neki intimni snimak Milana Miloševića, čula sam se sa njim, smejao se! Ona ima veliki problem sa laganjem! Pa, ja bih volela da vidim njegov takav snimak - istakla je Katarina za medije.

- Kiji je problem kad postane nebitna, onda joj nije dobro! Dobijam strašne uvrede, iza kojih stoji možda i ona. Povređena sam, jesam. Ljuta sam na sebe jer nisam bila pametnija - dodala je Katarina.

Autor: M.K.