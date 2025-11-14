KIJA JAKO RUŽNO STARI, PROPALA JE U SVIM OBLASTIMA: Đedović i Žana stali na stranu Kaće Živković, a evo šta kažu o Kockarevoj

Svađa Kije Kockar i pevačice Katarine Živković ne prestaje da intrigira javnost.

Večeras su se bivši rijaliti učesnici Marko Đedović i Žana Omnia pojavili na nastupu Kaće Živković i dali sud o celoj situaciji:

- Sve je jasno, jasno je da je Kija napala Kaću i da se po***** po svemu onome što je pričala, a to je ne dirajte mi porodicu, a sad evo dira tuđu porodicu. Kada su je optuživali da je prodala tatinu sahranu i muža zarad popularnosti i novca, nekako se branila time jao ja sam žrtva, a sad to isto radi. Istina uvek dođe na svoje. Ni po koju cenu više ne bih pao na njenu priču. Ona nije uspela u Zadruzi 1, i da umeša druge ljude da je brane, njena jed je izjeda. Nadica je jako lepa žena, a Kija jako ružno stari, jed je izjeda" - rekao je Đedović, a onda se Žana nadovezala:

- Mislim da Kija neće svirati kraj igre, već Katarina Živković. Kaća ima moju podršku, pokazala se kao dobar prijatelj, roditelj i partner. Narod je prevazišao to što Kija glumi žtrvu. Očekujem da će Kija pričati o svojim oženjenim partnerima, spekuliše se da je u pitanju pilot ili bivši policajac. Željna je pažnje i ljubomorna je na ljude koji su se ostvarili kao roditelji i koji su porodično ostvareni, sada tek pokazuje svoju pravu frustraciju. Ona je željna medijske pažnje. Mislim da se Katarina kao čovek oseća bezveze, a ne bi trebalo. Mislim da se Kija neće na ovome zaustaviti. Ljubomorna je na porodicu i majčinstvo. Mislim da priprema ulazak u rijaliti, pričala je da bi ušla za pola miliona" - dodala je Žana, pa Đedović izneo detalje:

- Ja mislim da nije dobila ni poziv za rijaliti. Možda jeste preporuka jer je propala u svim ostalim oblastima. Ja sam joj čak išao u goste, pa se iskompleksirala što sam bio na Slobinoj strani - dodao je Đedović.

Autor: M.K.