LIDIJA VUKIĆEVIĆ OBJAVILA SLIKU IZ BOLNICE: Zabrinula sve, pa otkrila šta joj se dešava (FOTO)

Glumica Lidija Vukićević oglasila se iz bolnice i otkrila da se suočava sa zdravstvenim problemima.

Dramska umetnica fotografisala se u holu doma zdravlja i tom prilikom otkrila da je "na meti" virusa. Atraktivna Lidija bila je ležerno obučena - nosila je bež trenerku, jaknu sa krznom i brendiranu tašnu u zemljanim tonovima.

Njeni pratioci izrazili su zabrinutost i poželeli Lidiji brz oporavak.

Lidija je nedavno postala baka devojčice Darje

Inače, glumica je nedavno postala baka. Lidijin sin, Andrej Mrkela, nedavno je postao otac. Uz fotografiju iz porodilišta tada je otkrio da je ćerka dobila ime Darja.

- Neću biti klasična baka, jer nisam ni prema svojoj deci bila klasična majka. Usred noći smo išli u prodavnicu. Naravno, dok nisu krenule obaveze. Svu slobodu i radosti koje možemo da osetimo sam ispunila i kod svoje dece, nisam bila tutor jer to bude kontraproduktivno - izjavila je Lidija.

Autor: M.K.