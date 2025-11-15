Devojke ludele za njim, on oženio deset godina stariju profesorku: Naš pevač u jeku popularnosti nestao sa scene, a evo čime se danas bavi (FOTO)

Nikola Sarić Sajko (36) postao je javnosti poznat pre viđe od deceniju kada je učestvovao u jednom muzičkom takmičenju, ali i rijaliti programu "Farma".

O njegovom privatnom životu malo se znalo međutim,svi su bili iznenađeni vešću da je pevač oženio deset godina stariju profesorku plesa Milicu Cerović.

Nikola je bio jedan od najistaknutijih učesnika tog takmičenja koje se emitovalo davne 2008. godine.

Tokom takmičenja planula je ljubav između njega i koreografkinje Milice Cerović koja je od njega starija 10 godina. Iako mnogi nisu verovali u njihovu ljubav, oni su vezu krunisali brakom, a Milica je nedavno proslavila 46. rođendan.

Inače, Sajko se bavi ugotiteljstvom pa je sa prijateljem otvorio kafić, a kada su razradili biznis, kasnije su otvorili još dva lokala.

- Krenuo sam da držim jedan kafić sa drugarom, pa drugi i sada treći, koji je više klub i shvatio sam da mi je to isplativije nego muzika - rekao je pre nekoliko godina Sajko, a potom dodao:

- Moj život izgleda kafanski i svirački van medija. Sviram baš često, ali ne pevam. Tako mi odgovara, manje stresa i manje razmišljanja. Ne razmišljam o povratku u javni život, ne bih snimao ništa novo, ovako mi je sasvim dobro. Tek sam napunio 30 godina pa se možda i predomislim. - rekao je nekada popularni Sajko.

Podsetimo, na PZE 2025, Sajko je nastupio sa prijateljima i kolegama iz benda "Anton".

Autor: N.B.